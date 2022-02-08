«Молния ударила туда, где стоял режиссер»: Григорий Бакланов рассказал о съемках «Морская полиция. Черноморск»

Уже через неделю, 15 февраля, в 21:30 зрителей ICTV ждет теплая премьера экшена на воде «Морская полиция. Черноморск». Мы пообщались с исполнителем одной из главных ролей сериала Григорием Баклановым о съемках, совместных проектах с женой и опасных ситуациях в открытом море.

— Расскажите о своем персонаже. Кого вы играете в сериале и каков его характер?

Григорий Бакланов: Я играю молодого лейтенанта Егора, довольно амбициозного парня, приехавшего из Киева в Черноморск. Ему кажется все не так, как следует, все не по закону. Будто бы все отдыхают, а не занимаются делами. А дальше остальная команда его перевоспитывает и мне кажется, что делает его лучше.

– Какие у вас отношения с вашими партнерами в сериале? Вы дружите или у вас более рабочие отношения?

Г. Б.: Наша история начинается с того, что мы категорически не воспринимаем друг друга. В первую очередь это отходит от моего персонажа, но впоследствии обстоятельства доказывают ему, что на самом деле жизнь не такая, какая она написана по уставу. Не такая, какой она ему казалась в академии.

– А за кадром с коллегами общаетесь?

Г. Б.: Конечно общаемся и это нам очень помогает! Мы раньше уже работали вместе с Дмитрием Совой над «морским проектом» – фильмом «Черкассы», что дало нам большой опыт.

— А как насчет любовной линии в сериале? У вас будут какие-то любовные интриги?

Г. Б.: И не одна! У меня самая лучшая любовная линия в этом сериале, потому что я играю со своей настоящей любимой, со своей женой Настей Цымбалару. У нас будет очень страстная любовная линия!

– А раньше в каких-то проектах вы уже снимались со своей любимой?

Г. Б.: Да, это уже не в первый раз. В прошлый раз, когда мы снимались вместе, мы также играли пару влюбленных, которая идет в ЗАГС, и это был проект Оксаны Байрак «Винная любовь». А это будет наша третья работа совместная.

– Расскажите, как вы проходили кастинг в этот сериал и чем вам понравилась эта роль?

Г. Б.: Кастинг был в два или три этапа. Сначала я самостоятельно записывал пробы, отправлял. Потом позвали. Потом ансамблевые пробы были. Ну, а понравился проект тем, что он снимается у моря, возле Одессы, где я родился. Ну и вообще это классная история о мужской дружбе, о нормальных отношениях, которые закаляют тебя и воспитывают.

– Кстати, как оно сниматься на море? Вокруг такие живописные пейзажи, красота, все отдыхают – как это все совмещать?

Г. Б.: Я на море мечтал сниматься с тех пор, как поступил в театральное. Все ждал и думал, ну когда же кто-то пригласит, я попаду домой в Одессу и буду сниматься! И вот настал этот момент, и это прекрасно.

– В сериале предусмотрено много экшена. Это и съемки в открытом море, и погоне, и погружение под воду. Вы самостоятельно выполняете все трюки или у вас есть каскадеры?

Г. Б.: Некоторые трюки самостоятельно, некоторые с каскадерами, потому что есть очень сложные. Например, какая-то погоня с паркуром – это немного сложновато для нас. Но мы вот снимали потасовку, когда персонажи задерживают воров-наркоманов в воде, — это мы смогли и сделали самостоятельно.

— А была ли какая-то опасная сцена или ситуация на съемках?

Г. Б.: Каждый день! Каждый день и каждый вечер у нас какие-то опасные сцены и обстоятельства. Недавно мы вышли в открытую воду и началась буря, молнии. И тогда, только мы поняли, что это опасно снимать, мы вышли на берег, и несколько раз ударила молния, по тем местам, где раньше стоял режиссер. Слава Богу все хорошо закончилось нормально, и мы поехали домой.

– А у вас нет страха перед водой? Возможно морская болезнь?

Г. Б.: Кстати, нет. Хотя у моего героя она есть и он с ней справляется, а старшие товарищи помогают. А у меня нет. Хотя некоторым из команды в первые дни было немного сложно из-за морской качки.

– Довольно часто актеры после проектов рассказывают, что у них появляются новые навыки, они учатся чему-то новому на съемках. Вы уже чему научились? Может ли что-нибудь еще впереди? И была ли у вас какая-нибудь специальная подготовка к сериалу?

Г. Б.: Нет, мы не готовились. Технической подготовки не было, но прямо здесь на площадке приходится это все изучать. И я рад, что вот, например, мне показали как держать оружие, как его носить. Также приходится брать консультации, как правильно носить форму. И я рад, что каждый день что-то новое узнаешь, что действительно окружает тебя каждый день, но ты этого просто не замечаешь. Как они (полицейские — прим. ред.) ходят, что выполняют и какую тяжелую работу они проделывают каждый день.

– Как местные жители Черноморска относятся к тому, что у них проводят съемки? Возможно, были какие-то забавные случаи, когда они входили в кадр, как-то мешали или наоборот помогали вам?

Г. Б.: Ну, пока не помогали. Иногда просто люди подходят и не смотрят, что это кино снимается или что вообще происходит. У них своя история. Они могут фотографировать какого-нибудь своего «медвежонка», потому что он приехал на море и «позвольте я на фоне вас его сфотографирую». Было и такое. Но в принципе это весело, как-то разряжает обстановку.

— Назовите три причины, по вашему мнению, почему зрителю должен посмотреть сериал «Морская полиция. Черноморск»?

Г. Б.: Это сериал о нашей полиции. Мы здесь не играем каких-то бестолковых полицейских, которые только начали этим заниматься, а людей, которые знают, что они делают. Во-вторых, это все о людях. О нас. И это приятно, что мы играем не надуманные истории, а именно происходящие с нами ежедневно.

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск» 15 февраля в 21:30 на ICTV!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.