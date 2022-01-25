Морська поліція: факти, яких ви могли не знати про цю службу

15 лютого на ICTV стартує показ нового серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Спеціально до прем’єри ми підготували матеріал, у якому пояснюємо, що це за служба, чим вона займається та розкриваємо факти, яких ви могли не знати.

Сезонна робота

Водна поліція – це підрозділ Національної поліції України. Активний період роботи служби розпочинається у квітні. Саме в цей же час починається період частих відвідувань громадянами морських пляжів, озер та річок, а отже, саме час забезпечувати безпеку в таких місцях.

Чим займається водна поліція

Можливо, комусь робота у водній поліції здається казкою – катаєшся на катері річкою чи морем. Свіжий бриз потрапляє на обличчя, а сонце зігріває плечі. Але ця робота тільки на перший погляд здається такою казковою. Викрадення, наркообіг, браконьєрство, нещасні випадки – це далеко не повний список тих питань, які вирішують охоронці порядку на воді.

Рятувальники життів

Хоча більшу частину свого робочого часу поліцейські займаються патрулюванням та перевіркою порядку, не варто забувати про те, що вони також рятують людські життя. Серед таких випадків: діти, яких забрало течією на надувному матраці або саморобному плоту; рибалки, в яких далеко від берега перекинувся човен. Без поліції такі громадяни мають мало шансів, щоб вижити.

Браконьєрство – головний гріх

Як їхні колеги на землі, водна поліція також має першочерговий список завдань. Одне з головних серед них – відлов браконьєрів. Для українських водойм – це справді велика проблема. Все тому, що багато порушників використовують сітки, здатні настільки пошкодити системи життєзабезпечення риб, що навіть якщо випустити тих назад на волю, вони вже не зможуть функціонувати та давати потомство. Саме тому поліцейські намагаються запобігати незаконній діяльності до того, як вона буде скоєна.

Зима не час для заворушень на воді

Хоча більшу частину роботи патрульні водної поліції виконують у літню пору, взимку вони не залишають службу. У холодну пору вони продовжують патрулювання, виходячи на воду, якщо вона не замерзає повністю. Взимку поліція спостерігає за рибалками, що виходять на лід, а також стежить за тим, щоб не було крадіжок суден.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ», показ якого стартує у вівторок 15 лютого на ICTV!

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