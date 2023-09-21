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ICTV / Серіали ICTV / Перерваний війною серіал «Морська поліція. Чорноморськ» знову вийде в телеефірі: коли і де дивитися премʼєру / 21.09.2023 11:34
21.09.2023 11:34
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Перерваний війною серіал «Морська поліція. Чорноморськ» знову вийде в телеефірі: коли і де дивитися премʼєру

Перерваний війною серіал «Морська поліція. Чорноморськ» знову вийде в телеефірі: коли і де дивитися премʼєру

Телеканал ICTV2 готує премʼєру «Морська поліція. Чорноморськ» – детективного серіалу з літнім настроєм, погонями на морських хвилях, одеськими жартами та пристрасними історіями кохання. Проєкт успішно стартував на українському телебаченні в лютому 2022 року – тоді прем‘єрні серії одразу стали найрейтинговішими програмами дня, а аудиторія глядачів сягнула майже 3 мільйонів! 

Через повномасштабне вторгнення показ серіалу зупинили, та українців не зламати ніякому ворогу. Завдяки мужності наших захисників та захисниць ICTV2 повертає в ефір серії життєствердної стрічки. 

У центрі сюжету – пригоди на роботі і особисте життя трьох абсолютно різних між собою поліцейських морської поліції: совісного, але конфліктного капітана Кепа, ерудованого добряка лейтенанта Єгорки і сержанта Сержика – експресивного, веселого одесита. Але, незважаючи на легку динаміку фільму, розслідують поліцейські досить серйозні злочини. Разом поліцейські патрулюють прибережні райони міста Чорноморськ і захищають південне узбережжя від контрабандистів, браконьєрів і злочинців різного масштабу.

Головних героїв грають відомі актори Дмитро Сова, Григорій Бакланов, зірка серіалу “Спіймати Кайдаша”, і Юрій Дяк, відомий глядачам ICTV роллю в пригодницькому серіалі “Козаки. Абсолютно брехлива історія”.

Нові епізоди україномовного іронічного детективу «Морська поліція. Чорноморськ» вийдуть в ефір ICTV2 вже у жовтні. Всього покажуть 20 серій. 

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Теги: Морська поліція. Чорноморськ
21.09.2023 11:34

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