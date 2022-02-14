П’ять причин подивитися «Морська поліція. Чорноморськ»: тепла прем’єра на ICTV

Завтра, 15 лютого, на ICTV розпочинається показ серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». У матеріалі розповідаємо, чому варто приділити увагу цій літній прем’єрі.

Мальовнича картинка

Усі зйомки проходили влітку 2021 року у містечку Чорноморськ, Одеської області. Воно добре відоме багатьом українцям, котрі люблять відпочивати на морі в межах країни. До речі, міський пляж у цьому невеликому курортному місті вважається одним із найкращих не лише в Україні, а навіть у Європі. Ну і звичайно, одним тільки пляжем не обійдеться. Все ж таки більшу частину сцен знімали у відкритому морі, за три кілометри від берега. Зважаючи на те, що Чорноморськ – це державний кордон, зйомки велися під строгим контролем з боку влади.

Повчальні історії з гумором

За словами творців та акторів серіалу, головною причиною чому глядачам сподобається серіал «Морська поліція. Чорноморськ» – це його простота, душевність та гумор. У кадрі троє несхожих поліцейських мають домовитися з «тарганами» один одного, щоб разом протистояти злочинності у розпал літнього сезону на курорті. Звичайно ж, усім добре знайомий сценарій, коли доводиться йти на поступки, змінювати свою думку і в цілому трансформуватися за допомогою обставин. Саме це і чекає на героїв прем’єри.

Справжнє кохання

На всіх трьох головних героїв серіалу чекають не тільки робочі пригоди та колотнечі, а й історії особистого характеру. Цікаво, що виконавець ролі лейтенанта Єгора Ковальчука, Григорій Бакланов, кохання на екрані втілював зі своєю дружиною Анастасією Цимбалару. Так що як мінімум від цієї парочки ми очікуємо побачити справжнє напруження пристрастей, турботу та ніжність.

Більшість трюків актори виконували самостійно

Три виконавці головних ролей щодня стикалися з новими викликами, які готував для них сценарій того чи іншого епізоду. Здебільшого вони намагалися самостійно виконувати трюки, які не потребують спеціальної підготовки. За словами акторів, вони самостійно стрибали з катера, пірнали, плавали. Єдине, для чого була потрібна допомога каскадерів – це забіги по місту, такий собі паркур, тому що для цього необхідно знати, як правильно залазити, стрибати і дертися.

Рідна мова

Хоч у Чорноморську переважна більшість мешканців розмовляє російською, серіал було одноголосно вирішено знімати українською мовою. При цьому творці постаралися зробити мову живою та справжньою, щоб у глядача не було відчуття, ніби він дивиться спеціально відрепетований літературний сюжет. Кожен член команди намагався вносити свої особливі фішечки в мову, щоб вона звучав спонтанно та по-народному. Щоб кожен, хто переглянув серіал «Морська поліція. Чорноморськ», зміг заново закохатися в нашу милозвучну мову.

Не пропустіть теплу прем’єру посеред зими «Морська поліція. Чорноморськ» вже завтра, 15 лютого о 21:30!

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