«Морская полиция. Черноморск»: кто сыграл главные роли

15 февраля в 21:30 на ICTV состоится премьера сериала «Морская полиция. Черноморск». Читайте материал об актерах, которые исполнили главные роли в новинке с летним настроением.

Дмитрий Сова — капитан Дмитрий Мельниченко

Один из трех главных героев сериала «Морская полиция. Черноморск» — это капитан Дмитрий Мельниченко. Его характерные черты — это импульсивность и даже конфликтность. Но несмотря на это, Мельниченко — человек совестный.

Исполнил роль капитана 38-летний украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Сова. Его можно увидеть в таких украинских картинах, как «Место под солнцем», «Черкассы», «Карпатский рейнджер», «Увидеть океан», «Дочки-мачехи» и многих других. Но кроме своих кино-работ, Сова хорошо знаком зрителям, в качестве актера озвучки. Так, его голосом в дубляже говорят персонажи голливудского актера Джейка Джилленхола.

Григорий Бакланов — лейтенант Егор Ковальчук

В противовес импульсивности капитана Мельниченко еще одним главным героем сериала «Морская полиция. Черноморск» является лейтенант Егор Ковальчук. Его главные качества — доброта и эрудированность. В начале сериала Ковальчук появляется на пороге полицейского управления и становится новичком в команде по борьбе с преступностью на воде.

Исполнил роль молодого лейтенанта 27-летний украинский актер театра и кино Григорий Бакланов. Интересно, что из каста главных персонажей он единственный, кто родом из Одессы. Бакланов хорошо знаком зрителям телеканала ICTV, так как он появлялся в таких проектах как «Владимирская, 15», «Отдел 44», «Плохой хороший коп», «Майор и Магия».

Юрий Дяк — сержант Серж Левин

Дабы подружить между собой таких разных капитана и лейтенанта, в сериале есть еще один главный герой — сержант Серж Левин. Он обладает экспрессивным и веселым характером, способен с легкостью разряжать обстановку и готов отшутиться со всем мастерством присущим его одесскому происхождению.

Роль сержанта Левина в сериале «Морская полиция. Черноморск» исполнил 34-летний актер театра и кино Юрий Дяк. Артист прославился благодаря своей работе в театре им. Леси Украинки. Кроме этого, зрители ICTV могли видеть его в приключенческом сериале производства телеканала «Казаки. Абсолютно лживая история», а также в 16-серийном детективном сериале «Плохой хороший коп».

Не пропустите теплую премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск» 15 февраля в 21:30 на ICTV!

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