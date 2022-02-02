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ICTV / Серіали ICTV / «Морська поліція. Чорноморськ»: хто зіграв головні ролі / 02.02.2022 13:57
02.02.2022 13:57
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«Морська поліція. Чорноморськ»: хто зіграв головні ролі

«Морська поліція. Чорноморськ»: хто зіграв головні ролі

15 лютого о 21:30 на ICTV відбудеться прем’єра серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Читайте матеріал про акторів, які виконали головні ролі у новинці з літнім настроєм.

Дмитро Сова – капітан Дмитро Мельниченко

Один із трьох головних героїв серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» – це капітан Дмитро Мельниченко. Його характерні риси – це імпульсивність і навіть конфліктність. Але незважаючи на це, Мельниченко – людина сумлінна.

 

Виконав роль капітана 38-річний український актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Сова. Його можна побачити у таких українських картинах, як «Місце під сонцем», «Черкаси», «Карпатський рейнджер», «Побачити океан», «Дочки-мачухи» та багато інших. Але окрім своїх кіно-робіт, Сова добре знайомий глядачам, як актор озвучки. Так, його голосом у дубляжі говорять персонажі голлівудського актора Джейка Джилленгола.

Дмитро Сова на зйомках серіалу

Григорій Бакланов – лейтенант Єгор Ковальчук

На противагу імпульсивності капітана Мельниченка ще одним головним героєм серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» є лейтенант Єгор Ковальчук. Його головні якості – доброта та ерудованість. На початку серіалу Ковальчук з’являється на порозі поліцейського управління і стає новачком у команді боротьби зі злочинністю на воді.

Виконав роль молодого лейтенанта 27-річний український актор театру та кіно Григорій Бакланов. Цікаво, що з касту головних персонажів він єдиний, хто родом із Одеси. Бакланов добре знайомий глядачам телеканалу ICTV, оскільки він з’являвся у таких проектах як «Володимирська, 15», «Відділ 44», «Поганий хороший коп», «Майор і Магія».

Григорій Бакланов на зйомках серіалу

Юрій Дяк – сержант Серж Левін

Щоб подружити між собою таких різних капітана та лейтенанта, у серіалі є ще один головний герой – сержант Серж Левін. Він має експресивний і веселий характер, здатний з легкістю розряджати обстановку і готовий віджартуватись з усією майстерністю притаманною його одеському походженню.

Роль сержанта Левіна у серіалі «Морська поліція. Чорноморськ» виконав 34-річний актор театру та кіно Юрій Дяк. Артист прославився завдяки своїй роботі у театрі ім. Лесі Українки. Окрім цього, глядачі ICTV могли бачити його у пригодницькому серіалі виробництва телеканалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія», а також у 16-серійному детективному серіалі «Поганий хороший коп».

Юрій Дяк із колегами на зйомках серіалу у Чорноморську

Не пропустіть теплу прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на ICTV!

 

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Теги: Морська поліція. Чорноморськ
02.02.2022 13:57



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