Підбірка серіалів про морську поліцію: заряджаємось теплим настроєм посеред зими

15 лютого о 21:30 на ICTV стартує показ серіалу «Морська поліція: Чорноморськ». Ми зібрали для вас підбірку найкращих серіалів про водну поліцію.

Морська поліція: Спецвідділ (2003)

Серіал, який започаткував тренд на телешоу про морську поліцію, як про самостійний орган правопорядку. Герої «Морська поліція: Спецвідділ» займаються розслідуваннями злочинів, які відбувалися у бік американських моряків або ж самими моряками. Цей проект став настільки популярним, що з нього виросло цілих три спін-офф – окремих серіали, дія яких відбувається в тому ж всесвіті.

Морська поліція: Лос-Анджелес (2009)

Спін-офф попереднього шоу, який веде мову про морську поліцію на Західному узбережжі. Він розповідає історію про команду агентів, що складається з чотирьох правоохоронців та їхніх трьох помічників. Усі вони працюють під прикриттям, використовуючи фальшиві особи, входять у бандитські угруповання, займаються запобіганням терористичних актів та розслідуванням військових злочинів. Під час виходу першого сезону цей серіал став другим за популярністю у США.

Гаваї 5.0 (2010)

Ще один проект у нашій добірці, який заслуговує на увагу. Все тому що дія сюжету розгортається, не бозна-де, а на одних з найкрасивіших і віддалених островів у світі – Гаваях. Взагалі цей проект є рімейком однойменного серіалу «сімдесятих-вісімдесятих», але в ньому дія відбувається в наші дні, що робить його більш цікавим і зрозумілим сучасному глядачеві. У центрі оповіді чотири члени нового спецзагону 5.0, які борються зі злочинністю на островах, кожен із власних спонукань.

C.S.I.: Майамі (2002)

«C.S.I.: Місце злочину» – культовий проект на американському телебаченні, в якому в різні роки з’являлися нинішні зірки шоу-бізнесу. Його спін-офф – телешоу, в якому всі дії відбуваються на території одного з найбільших курортних мегаполісів у світі, в Майамі. Цікаво, що, незважаючи на факт того, що сюжет оповідає про дії співробітників поліції на території Східного узбережжя, більшість зйомок відбувалося в Каліфорнії.

Морська поліція: Чорноморськ (2022)

Серіал виробництва телеканалу ICTV, показ якого розпочнеться 15 лютого. У центрі сюжету троє поліцейських морського патруля. Кожен з них має свій зухвалий характер і готовий з усих сил боротися зі злочинцями, які орудують в акваторії Чорноморська. У головних ролях Дмитро Сова, Григорій Бакланов та Юрій Дяк. У теплій зимовій прем’єрі герої акторів вийдуть у море на катерах, гідроциклах та яхтах, щоб забезпечити безпеку мешканців свого мальовничого містечка. До речі, нещодавно ми розповіли про те, чим займається морська поліція – читайте матеріал за посиланням.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція: Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на телеканалі ICTV!

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