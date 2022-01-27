Подборка сериалов о морской полиции: заряжаемся теплым настроением посреди зимы

15 февраля в 21:30 на ICTV стартует показ сериала «Морская полиция: Черноморск». Мы собрали для вас подборку лучших сериалов про водную полицию.

Морская полиция: Спецотдел (2003)

Сериал, который положил начало тренду на телешоу о морской полиции, как о самостоятельном органе правопорядка. Герои «Морская полиция: Спецотдел» занимаются расследованиями преступлений, которые совершались в сторону американских моряков или же самими моряками. Этот проект стал настолько популярным, что из него выросло целых три спин-оффа — отдельных сериала, действие которых происходит в той же вселенной.

Морская полиция: Лос-Анджелес (2009)

Спин-офф предыдущего шоу, который повествует о морской полиции на Западном побережье. Он рассказывает историю о команде агентов, состоящей из четырех агентов и их троих помощников. Всемером они работают под прикрытием, используя фальшивые личности, внедряются в бандитские группировки, занимаются предотвращением террористических актов и расследованием военных преступлений. Во время выхода первого сезона этот сериал стал вторым по популярности в США.

Гавайи 5.0 (2010)

Еще один проект в нашей подборке, который заслуживает внимания. Все потому действия сюжет разворачиваются, не Бог весть где, а на одних из самых красивых и удаленных островов в мире — Гавайях. Вообще этот проект является ремейком одноименного сериала «семидесятых-восьмидесятых», но в нем действие естественно развивается в наши дни, что делает его более интересным и понятным современному зрителю. В центре повествования четыре члена нового спецотряда 5.0, которые борются с преступностью на островах, каждый из собственных побуждений.

C.S.I.: Майами (2002)

«C.S.I.: Место преступления» — культовый проект на американском телевидении, в котором в разные годы появлялись нынешние звезды шоу-бизнеса. Его спин-офф — телешоу в котором все действия происходят на территории одного из крупнейших курортных мегаполисов в мире, в Майами. Интересно, что несмотря на факт того, что сюжет повествует о действиях сотрудников полиции на территории Восточного побережья, большинство съемок происходило в Калифорнии.

Морская полиция: Черноморск (2022)

Сериал производства телеканала ICTV, показ которого стартует 15 февраля. В центре сюжета трое полицейских морского патруля. Каждый из них обладает своим дерзким характером и готов неистово сражаться с преступниками, которые орудуют в акватории Черноморска. В главных ролях Дмитрий Сова, Григорий Бакланов и Юрий Дяк. В теплой зимней премьере герои актеров выйдут в море на катерах, гидроциклах и яхтах, чтобы обеспечить безопасность жителей своего живописного городка. Кстати, недавно мы рассказали о том, чем занимается морская полиция — читайте материал по ссылке.

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция: Черноморск» 15 февраля в 21:30 на телеканале ICTV!

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