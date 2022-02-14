Пять причин посмотреть «Морская полиция. Черноморск»: теплая премьера на ICTV

Завтра, 15 февраля, на ICTV начинается показ сериала «Морская полиция. Черноморск». В материале рассказываем, почему стоит уделить внимание этой летней премьере.

Живописная картинка

Все съемки проходили летом 2021 года в городке Черноморск, Одесской области. Он хорошо известен многим украинцам, которые любят отдыхать на море в пределах страны. К слову, городской пляж в этом небольшом курортном городке считается одним из лучших не только в Украине, но даже в Европе. Ну и конечно же, одним только пляжем не обойдется. Все таки большую часть сцен снимали в открытом море, за три километра от берега. Учитывая то, что Черноморск — это государственная граница, съемки велись под строжайшим контролем со стороны властей.

Поучительные истории с юмором

По словам создателей и актеров сериала, главной причиной почему зрителям понравится сериал «Морская полиция. Черноморск» — это его простота, душевность и юмор. В кадре трое непохожих полицейских должны договориться с «тараканами» друг друга, чтобы вместе противостоять преступности в разгар летнего сезона на курорте. Конечно же всем хорошо знаком сценарий, когда приходится идти на уступки, менять свое мнение и в целом трансформироваться по средством обстоятельств. Именно это и ждет героев премьеры.

Настоящая любовь

Всех троих главных героев сериала ждут не только рабочие приключения и передряги, но и истории личного характера. Интересно, что исполнитель роли лейтенанта Егора Ковальчука, Григорий Бакланов, любовь на экране воплощал со своей женой Анастасией Цимбалару. Так что как минимум от этой парочки мы ожидаем увидеть настоящий накал страстей, заботу и нежность.

Многие трюки актеры исполняли самостоятельно

Трое исполнителей главных ролей каждый день сталкивались с новыми вызовами, которые готовил для них сценарий того или иного эпизода. В большинстве своем все они старались самостоятельно выполнять трюки, не требующие специальной подготовки. По словам актеров, они самостоятельно прыгали с катера, ныряли, плавали. Единственное, для чего требовалась помощь каскадеров — это забеги по городу, эдакий паркур, так как для этого необходимо знать, как правильно залезать, прыгать и карабкаться.

Родной язык

Хоть в Черноморске преимущественное большинство жителей говорит на русском, сериал было единогласно решено снимать на украинском языке. При этом создатели постарались сделать речь живой и настоящей, чтобы у зрителя не было ощущения, будто он смотрит специально отрепетированный литературный сюжет. Каждый член команды старался вносить свои особенные фишечки в язык, чтобы он звучал спонтанно и по-народному. Чтобы каждый, кто посмотрел сериал «Морская полиция. Черноморск», смог заново влюбиться в наш милозвучный язык.

Не пропустите теплую премьеру среди зимы «Морская полиция. Черноморск» уже завтра, 15 февраля в 21:30!

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