Прерванный войной сериал «Морская полиция. Черноморск» снова выйдет в телеэфире: когда и где смотреть премьеру

Телеканал ICTV2 готовит премьеру «Морская полиция. Черноморск» – детективного сериала с летним настроением, погонями на морских волнах, одесскими шутками и страстными историями любви. Проект успешно стартовал на украинском телевидении в феврале 2022 года – тогда премьерные серии сразу стали рейтинговыми программами дня, а аудитория зрителей достигла почти 3 миллионов!

Из-за полномасштабного вторжения показ сериала был остановлен, но украинцев не сломать никакому врагу. Благодаря мужеству наших защитников и защитниц ICTV2 возвращает в эфир серии жизнеутверждающей ленты.

В центре сюжета – приключения на работе и личная жизнь трех совершенно разных между собой полицейских морской полиции: совестливого, но конфликтного капитана Кепа, эрудированного добряка лейтенанта Егорки и сержанта Сереги – экспрессивного, веселого одессита. Но, несмотря на легкую динамику фильма, полицейские расследуют довольно серьезные преступления. Вместе полицейские патрулируют прибрежные районы города Черноморска и защищают южное побережье от контрабандистов, браконьеров и преступников разного масштаба.

Главных героев играют известные актеры Дмитрий Сова, Григорий Бакланов, звезда сериала «Спіймати Кайдаша», и Юрий Дяк, известный зрителям ICTV ролью в приключенческом сериале «Казаки. Абсолютно лживая история».

Новые эпизоды украиноязычного иронического детектива «Морская полиция. Черноморск» выйдут в эфир ICTV2 уже в октябре. Всего покажут 20 серий.