Февраль для телеканала ICTV выдался по-настоящему жарким и запоминающимся. Вчера, 15 февраля, телеканал показал свою первую сериальную премьеру года – летний детектив «Морская полиция. Черноморск» – и сразу установил рекорды по просмотрам. Сериал собрал у экранов 2,9 млн зрителей, а доля показа принесла каналу лидерство в слоте.

Первая серия иронического детектива прошла в эфире с долей 11,46 и стала лидером слота. А охват двух серий составил 2,9 млн.

Также побили собственные рекорды и показали высокие цифры программы «Гражданская оборона» с долей 10,1 и охватом 2,1 млн и вечерний выпуск новостей «Факты». Программа получила рекордную долю 14,2 и собрала аудиторию 2,3 млн зрителей. Благодаря этим победам, по итогам телесмотрения ICTV стал лидером дня и традиционно сохранил 1-е место среди всех каналов по коммерческой аудитории 18-54, 50+.





«Морская полиция. Черноморск» от ICTV побил рекорд телепросмотров / 3 фотографии

«Морская полиция. Черноморск» – 20-серийный украиноязычный иронический детектив про трех сотрудников морской полиции, которые патрулируют прибрежные районы города Черноморск. Главные роли играют Дмитрий Сова, Григорий Бакланов и Юрий Дяк.

Новые серии детектива смотрите с понедельника по четверг в 21:30 на ICTV.

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