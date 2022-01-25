Морская полиция: факты, которых вы могли не знать об этой службе

15 февраля на ICTV стартует показ нового сериала «Морская полиция. Черноморск». Специально к премьере мы подготовили материал, в котором объясняем, что это за служба, чем она занимается и раскрываем факты, которых вы могли не знать.
Сезонная работа
Водная полиция — это подразделение Национальной полиции Украины. Активный период работы службы начинается в апреле. Как раз в это же время начинается период частых посещений гражданами морских пляжей, озер и рек, а значит самое время обеспечивать безопасность в таких местах.
Чем занимается водная полиция
Возможно, кому-то работа в водной полиции кажется сказкой — катаешься на катере по реке или морю. Свежий бриз попадает на лицо, а солнце согревает плечи. Но эта работа только на первый взгляд кажется такой сказочной. Угоны, наркооборот, браконьерство, несчастные случаи — это далеко не полный список тех вопросов, которые решают хранители порядка на воде.
Спасатели жизней
Хоть большую часть своего рабочего времени полицейские занимаются патрулированием и проверкой порядка, не стоит забывать о том, что они также спасают человеческие жизни. Среди таких случаев: дети, которых унесло течением на надувном матрасе или самодельном плоту; рыбаки, у которых вдалеке от берега перевернулась лодка. Без полиции у таких граждан совсем мало шансов, чтобы выжить.
Браконьерство — главный грех
Как у их коллег на земле, у водной полиции также есть первоочередной список задач. Одна из главных среди них — отлов браконьеров. Для украинских водоемов — это действительно крупная проблема. Все потому что многие нарушители используют сети, способные настолько повредить системы жизнеобеспечения рыб, что даже если выпустить тех обратно на волю, они уже не смогут функционировать и давать потомство. Именно поэтому, полицейские стараются предотвращать незаконную деятельность до того, как она будет совершена.
Зима не время для беспорядков на воде
Хоть большую часть работы патрульные водной полиции выполняют в летнее время, зимой они не покидают службу. В холодное время они продолжают патрулирование, выходя на воду, если она не замерзает полностью. Зимой полиция наблюдает за рыбаками, которые выходят на лед, а также следит за тем, чтобы не происходило краж суден.
Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск», показ которого стартует во вторник 15 февраля на ICTV!