Морская полиция: факты, которых вы могли не знать об этой службе

15 февраля на ICTV стартует показ нового сериала «Морская полиция. Черноморск». Специально к премьере мы подготовили материал, в котором объясняем, что это за служба, чем она занимается и раскрываем факты, которых вы могли не знать.

Сезонная работа

Водная полиция — это подразделение Национальной полиции Украины. Активный период работы службы начинается в апреле. Как раз в это же время начинается период частых посещений гражданами морских пляжей, озер и рек, а значит самое время обеспечивать безопасность в таких местах.

Чем занимается водная полиция

Возможно, кому-то работа в водной полиции кажется сказкой — катаешься на катере по реке или морю. Свежий бриз попадает на лицо, а солнце согревает плечи. Но эта работа только на первый взгляд кажется такой сказочной. Угоны, наркооборот, браконьерство, несчастные случаи — это далеко не полный список тех вопросов, которые решают хранители порядка на воде.

Спасатели жизней

Хоть большую часть своего рабочего времени полицейские занимаются патрулированием и проверкой порядка, не стоит забывать о том, что они также спасают человеческие жизни. Среди таких случаев: дети, которых унесло течением на надувном матрасе или самодельном плоту; рыбаки, у которых вдалеке от берега перевернулась лодка. Без полиции у таких граждан совсем мало шансов, чтобы выжить.

Браконьерство — главный грех

Как у их коллег на земле, у водной полиции также есть первоочередной список задач. Одна из главных среди них — отлов браконьеров. Для украинских водоемов — это действительно крупная проблема. Все потому что многие нарушители используют сети, способные настолько повредить системы жизнеобеспечения рыб, что даже если выпустить тех обратно на волю, они уже не смогут функционировать и давать потомство. Именно поэтому, полицейские стараются предотвращать незаконную деятельность до того, как она будет совершена.

Зима не время для беспорядков на воде

Хоть большую часть работы патрульные водной полиции выполняют в летнее время, зимой они не покидают службу. В холодное время они продолжают патрулирование, выходя на воду, если она не замерзает полностью. Зимой полиция наблюдает за рыбаками, которые выходят на лед, а также следит за тем, чтобы не происходило краж суден.

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск», показ которого стартует во вторник 15 февраля на ICTV!

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