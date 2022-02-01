Как создать летнее настроение, когда до тепла еще долго. Советы от ICTV

15 февраля в 21:30 на ICTV стартует показ сериала «Морская полиция. Черноморск». В преддверие летней премьеры мы собрали советы, как создать теплое настроение посреди февральских холодов.

Обновите домашнюю оранжерею

Не для кого не секрет, что комнатные растения заметно оживляют домашнюю атмосферу. К тому же эти ребята, кроме очевидной эстетической функции, также помогают мозговой деятельности. Ведь, во-первых, благодаря растениям увеличивается уровень кислорода в помещении, а во-вторых, зеленый цвет очень позитивно сказывается на психологическом состоянии, что гормональный фон нормализуется и организм работает более слаженно. И конечно же, растения помогут вам создать более летнюю атмосферу. Пока на улице холода и деревья стоят безлистные, время создавать джунгли у себя дома!

Добавьте цвета

Попробуйте оживить пространство вашего дома при помощи ярких акцентов. На ваше усмотрение: картины с летними пейзажами, подушки для дивана теплых оттенков или же, если вы готовы к более кардинальным решениям, яркие стулья для кухни. Кроме этого можно попробовать разбавить домашнюю атмосферу при помощи освещения. Разные производители предлагают множество вариантов, но мы советуем остановиться на лампе, которая создает свечение, как в «золотой час» — условное время перед закатом, когда солнце отдает преимущественно лучи красных и оранжевых оттенков.

Попробуйте ароматерапию

Запахи очень тесно с нашим восприятием реальности. С Новым годом у нас ассоциируется запах мандаринок, с весной — аромат цветущих деревьев, а с осенью — тыквы и пряностей. А какой же запах напоминает о лете? Попробуйте наполнить свой дом ароматами лайма и мяты, ведь именно эти запахи входят в состав коктейля мохито. Или же попробуйте поэкспериментировать с ароматами винограда, бергамота, огурца или даже томатов. Можете заморочиться и создать настоящий фруктовый или овощной салат, расставив в разных комнатах дома аромадиффузоры с разными запахами.

Спланируйте летний отдых

Хоть до лета еще целых четыре месяца, уже сейчас можно начинать готовиться к теплу. Придумайте, куда бы вам хотелось поехать на отдых и чем бы вы там занялись. Можете начинать смотреть билеты и выбирать отель, где остановитесь. Кстати, февраль и правда идеальный для этого месяц, ведь, определившись с тем, куда именно вы хотите отправиться, вы сможете прикинуть бюджет. А после этого у вас будет целых четыре месяца для того, чтобы накопить достаточно денег, чтобы воплотить в реальность все свои желания.

Смотрите сериал «Морская полиция. Черноморск»

Не пропустите летнюю премьеру на ICTV. Именно для тех, кто уже очень соскучился по теплу и хочет немного окунуться в лето, телеканал подготовил сериал «Морская полиция. Черноморск». Зрителей ждут приключения троих отважных патрульных водной полиции, которые служат в водах живописного украинского курорта под Одессой. Герои в исполнении Дмитрия Совы, Григория Бокланова и Юрия Дяка подарят вам теплое летнее настроение, сдобренное хорошим юмором и конечно же геройством и отвагой. Кстати, если вы не знаете, чем занимается морская полиция, мы подготовили для вас материал — читайте его по ссылке.

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск» 15 февраля в 21:30 на телеканале ICTV!

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