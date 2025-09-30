Експеримент, що став аншлагом: «Митець» від ICTV2 зібрав повну залу на Одеському кінофестивалі

У Києві в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю відбулася подія, яка одразу привернула увагу кіноспільноти: допрем’єрний показ перших епізодів шпигунського детективу каналу ICTV2 – «Митець». Інтерес до серіалу виявився настільки високим, що канал оголосив sold out ще за чотири дні до показу, а зала на 225 місць була заповнена вщент.



Загадка, близька кожному українцю

Побачити першими історію майора Дмитра Скорука (Дмитро Рибалевський), який після трьох років полону повертається, не пам’ятаючи нічого, прийшли відомі актори, режисери, продюсери, кінокритики, журналісти та лідери думок.

Після закінчення перегляду зала вибухнула гучними оплесками, під які на сцену вийшла творча команда серіалу. Модераторка заходу, кінокритикиня Інна Гордєєва, одразу спрямувала розмову на головні інтриги сюжету.

Шоуранерка Ольга Хавжу розкрила ключовий меседж:

«Це оригінальна історія, детектив, і уважний глядач може впізнати в детективних кейсах, які розслідує головний герой, реальні гучні справи, що відбулися в нашій країні.

Дар Скорука – малювати майбутні злочини – з’явився після його майже 3-річного перебування у полоні, про що він нічого не пам’ятає. Він намагається пригадати, зрозуміти, що з ним сталося. Також крупним планом висвітлені стосунки родини, яка пройшла через полон і вимушене життя за кордоном – те, через що проходять зараз багато українських сімей».

«Хто він насправді?» — актор Дмитро Рибалевський

Особливий інтерес викликав виконавець головної ролі, Дмитро Рибалевський, відомий своїм вибагливим ставленням до вибору проєктів. Актор лише посилив загадку навколо свого персонажа, майора Скорука:

«Для мого персонажа референсів не було. Грав, як відчував. Мій персонаж – загадковий, складний, зі своєю заплутаною історією. Мені цікаво було в ньому розбиратися. Скорук буде шукати відповіді ставити собі питання, а глядачі гадатимуть: хто він насправді і що з ним сталося», – заінтригував актор Рибалевський.

Дванадцять серій режисерського кіно – сміливий експеримент ICTV2

Відповіді на питання, чому на українському ТБ небагато таких «новаторських» проєктів і чи буде продовження, дала головна продюсерка серіального напряму ICTV та ICTV2 Ірина Храновська.

«Від початку ми з великою любов’ю ставилися до цієї розробки, тому запросили режисера Олексія Тараненка («Я працюю на цвинтарі», «Каховський об’єкт»), а потім до нас доєднався й режисер Денис Тарасов («БожеВільні»). Ми відпочатку ставилися з великою любовʼю до цього проєкту, ще на рівні сценарію він був особливим.

Саме тому ми шукали режисера, який підкреслить це. Шукали серед кінорежисерів, щоб додати образності, притаманної режисурі художньому кіно. Для Олексія Тараненко ця робота стала першою в серіальному напрямку. Ми дуже дякуємо йому за те, що наважився на цей крок саме з нами.

В результаті в проєкті дуже багато деталей зі світу кіно, не тільки серіального, і це дійсно дуже круто. Операторська робота Тетяни Дуднік, її погляд зробив цю історію неймовірною й дуже реалістичною. Дивишся і здається, гуляєш вулицями Києва, України, місця впізнавані, але показано зовсім по-іншому, у новій і свіжій естетиці».

Саме цей «експеримент» і незвичний підхід змусив кінокритиків і глядачів говорити про «Митець» як про подію, що виходить за межі звичного серіального формату.

Хто прийшов на передпоказ?

Детектив “Митець” зібрав повну залу в столичному кінотеатрі — зала на 225 гостей була повністю заповнена. Презентувала серіал акторська і виконавча група серіалу, а також зіркові гості.



Серед них виконавці головних ролей – відомі актори Дмитро Рибалевський, Наталя Бабенко, Остап Ступка, Юлія Амелькіна, Кіра Міщерська.

Також були присутні директорка телеканалів ICTV та ICTV2, а також очільниця Starlight Doc ICTV2 Анастасія Штейнгауз, маркетинг-директорка StarlightMedia Олена Мартинова, СЕО Starlight Production Віталій Гусєв, головна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV2 Ірина Храновська, маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова, програмна директорка телеканалу ICTV2 Наталія Цвілій, генеральна виконавча продюсерка ICTV2 Наталія Межинська, креативна продюсерка і шоуранерка серіалу Ольга Хавжу, директорка Studio One у Starlight Production Олена Антонова, виконавчий продюсер Studio One Андрій Савченко та ін.



творча група Митця

Режисер Тарас Дудар і Анастасія Штейнгауз

Група StarlightMedia з акторами Митця

режисер Олексій Тараненко

операторка Тетяна Дуднік

Ольга Хавжу, Денис Тарасов, Ірина Храновська, Андрій Савченко

Ірина Храновська, Артемій Єгоров, Альона Тімкова

творча група, гості, колеги StarlightMedia творча група на сцені після показу Експеримент, що став аншлагом: «Митець» від ICTV2 зібрав повну залу на Одеському кінофестивалі / 9 фотографий

Тут можна було побачити відомих кінопродюсерів Аллу Липовецьку, Марину Квасову і Михайла Майліса (Mamas Film Production), режисера Тараса Дударя з дружиною-акторкою Людмилою Загорською, відомих акторів Артемія Єгорова з Альоною Тімковою, Руслана Мірошниченка (майбутній процедурал “Служба 112”), Олесю Романову, телеведучого-ветерана програми “Ранок у великому місті” Олександра Швачку та ін. Також серед гостей були лідери думок, інфлюенсери, журналісти, подкастери та інші представники медіа.

Коли дивитися?

Прем’єру 12-серійного шпигунського детективу «Митець» покаже канал ICTV2 з 27 жовтня о 20:00.

«Митець» – це заплутана історія майора Дмитра Скорука, який з’являється після майже 3 років полону. Він нічого не пам’ятає, але олівцем малює вбивство, яке станеться лише вранці. Хто він насправді? І що робити, якщо ворог в твоїй голові?

В головних ролях: Дмитро Рибалевський, Наталя Бабенко, Юрій Вихованець, Остап Ступка, Зоряна Марченко, Юлія Амелькіна, Кіра Мещерська та ін.

Режисери: Олексій Тараненко, Денис Тарасов

Оператор: Тетяна Дуднік

Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко, Ольга Хавжу

Шоуранерка: Ольга Хавжу

Продюсери ICTV2: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Наталія Межинська

Продюсери: Максим Пастухов, Андрій Савченко, Олена Антонова.

Залишилося лише питання: чи зможете ви розгадати таємницю майора Скорука раніше, ніж це зробить він сам?