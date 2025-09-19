Книжкові рекомендації від зірок: що радять почитати українські актори?

13-го вересня на благодійному книжковому ярмарку кожен охочий мав змогу купити книжки у зіркових акторів. Ба більше, не тільки придбати книгу, а й поспілкуватися та сфотографуватися з тими, кого щодня бачиш на телеекрані. Водночас 20% з кожної книги були благодійними та вже відправлені до Фонду Сергія Притули, щоб допомогти Силам оборони

Зірки майбутнього серіалу «Митець» Дмитро Рибалевський та Наталя Бабенко не просто продавали книги,щоб допомогти СОУ, а ще й порадили нам своїх фаворитів від видавництва «#Книголав».

Наталя Бабенко розповіла, що книга «Пані Боварі» Гюстава Флобера допомогла їй при вступі до університету театру та кіно імені І. К. Карпенка-Карого — для творчого конкурсу акторка серед іншого взяла й прозовий уривок з книги Флобера та успішно склала іспит.

А Дмитро Рибалевський із захопленням презентував книгу «Відпустка наосліп»:.

«Це книга за однойменним фільмом. У ньому грає Тетяна Малкова, яка колись давно грала у серіалі “Курс щасливого життя” мою сестру. Тому купуйте книгу “сестри”», — сміючись, каже Дмитро.

Також книжки на благодійність продавали такі зірки, як телеведуча “Ранку у великому місті” на ICTV2, блогерка Аліна Шаманська, телеведуча Марина Арістова, актори Макс Девізоров, Валерія Ходос, Любава Грєшнова, Олег Завгородній, Олена Лавренюк та директор Фонду Притули Андрій Шувалов. Також ініціатива “Агенти крові” провела лекцію з донорства, а кримськотатарська активістка Леніє Умєрова розповіла про ментальне здоров’я та техніки збереження внутрішньої рівноваги

Дивіться фотографії, приходьте на наступні зустрічі та ловіть вайб теплої осені на ВДНГ серед своїх!

Нагадаємо, що побачити прем’єру за участі Дмитра Рибалевського та Наталі Бабенко можна буде вже цього жовтня на ICTV2. Детективний серіал “Митець” розкаже історію про слідчого Дмитра Скорука, що після дворічного перебування в полоні починає малювати загадкові малюнки, які передбачають злочини.

Фото: https://drive.google.com/file/d/163g5fBft8jYnGAOIFg6Fgnk1CckKkY6I/view?usp=sharing

Фотограф Олександр Бачинський