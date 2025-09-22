Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
ICTV / Серіали ICTV / Митець у житті й на екрані: що відомо про Дмитра Рибалевського / 22.09.2025 10:15
22.09.2025 10:15
Поделиться

Митець у житті й на екрані: що відомо про Дмитра Рибалевського

Митець у житті й на екрані: що відомо про Дмитра Рибалевського

Він – митець не лише за назвою нового серіалу ICTV2, а й за покликанням. Дмитро Рибалевський, заслужений артист України, понад 18 років доводить, що сцена й екран – його природний простір. А в житті він ще й турботливий тато чотирьох дітей і майстер кулінарних експериментів. 

Розповідаємо в матеріалі все про актора Дмитра Рибалевського, зірку шпигунського детективу “Митець”, премʼєра якого відбудеться на телеканалі ICTV2 вже цієї осені.

  • Дмитро Олексійович Рибалевський народився 29 травня 1983 року. 
  • У 2005 році закінчив експериментальний курс Київського державного театрального інституту ім. Івана Карпенка-Карого, де навчався у Євгенії Гулякіної та Нінель Биченко.
  • У 2007 році, коли Дмитро Рибалевський прийшов до театру імені Франка, думки приймальної комісії щодо його вступу до трупи розділилися рівно навпіл – шість “за” і шість “проти”. Тоді рішення ухвалив керівник театру, легендарний Богдан Ступка, який одразу помітив потенціал молодого актора. 
  • На театральній сцені Дмитро Рибалевський втілив чимало знакових образів. Серед його провідних ролей – Стенлі у “Трамваї “Бажання”, “Коріолан” у шекспірівській трагедії,  “Марія Стюарт” та інших резонансних виставах. 
  • Рибалевський відомий своєю принциповістю у виборі проєктів. І хоча театр залишається для нього головною творчою територією, проте й у кінематографі він неодноразово заявляв про себе. Дмитро свідомо обирає лише ті роботи, які резонують із його баченням мистецтва й дозволяють уникати шаблонних образів. 

Дмитро Рибалевський у серіалі «Табун»

  • Глядачі ICTV2 вже бачили його раніше у серіалі “Табун” – захопливій шпигунській історії часів Другої світової війни. А цієї осені Рибалевський зʼявиться на екрані у детективному серіалі “Митець”, в якому зіграв головну роль. За сюжетом, принциповий майор Скорук після загадкового зникнення та повернення з полону стає справжньою загадкою для слідства – людина, що не пам’ятає 2 роки свого життя починає малювати злочини, які стануться лише наступного дня. Як він це робить? Це роль із глибоким драматизмом і психологічною складністю, яка може відкрити перед актором ще одну грань його творчої палітри.

На зйомках проєкту «Митець»

  • До речі, дружина і тесть Рибалевського – також актори. Анастасія Чумаченко та тесть Анатолій Чумаченко працюють у Національному драмтеатрі ім. Івана Франка.
  • Акторська сімʼя Дмитра і Анастасії Рибалевських виховують чотирьох дітей – Марго, Марка, Марту та Макара. Живуть  і працюють в Києві.
  • Окрім сцени та знімального майданчика, у Рибалевського є ще одна пристрасть – кулінарія. Він із задоволенням готує для родини й навіть має звичку робити “тижневі заготовки”. Дружина Анастасія часом жартує з цього приводу, але вже наступного дня актор знаходить новий рецепт і знову дивує домашніх. Солодку ноту до їхнього сімейного меню додає Анастасія, адже саме вона часто балує близьких випічкою.

Дмитро Рибалевський із дружиною Анастасією на UFW SS26

    • Окрім театру, кіно та кулінарії – Дмитро нещодавно відкрив в собі інші нові таланти. Тиждень був ведучим програми “Ранок у великому місті” на ICTV2, де разом із Юлією Зорій розповідав актуальну і цікаву інформацію з усіх сфер нашого життя для глядачів телеканалу. А ще цього року вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week разом із дружиною. Подружжя представило бренд дизайнерки JULIYA KROS.

Дивіться осінню прем’єру “Митець” серед своїх вже зовсім скоро на ICTV2!

Также по теме: З екрана – на подіум: зірка серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський взяв участь у показі JULIYA KROS на UFW SS26 Серіал виходить за рамки телеекранів: ICTV2 влаштовує зірковий передпоказ серіалу «Митець» для всіх на Одеському кінофестивалі – як отримати квиток? ICTV2 представляє трейлер шпигунського детективу “Митець” ICTV2 — коли дивитися премʼєру
Теги: детектив Митець
22.09.2025 10:15

Топ-видео

00:30
00:15
00:15
00:34
Показать еще

Горячие материалы

Митець у житті й на екрані: що відомо про Дмитра Рибалевського

Капітан Долін береться за ранковий ефір: Дмитро Суржиков стане ведучим «Ранку у великому місті» перед прем’єрою нового сезону

Книжкові рекомендації від зірок: що радять почитати українські актори?

Другий після Боклана? Зірка серіалів “Дільничний з ДВРЗ” та “АТП Перевізники” В’ячеслав Довженко прокоментував свої гонорари
Показать еще

Актеры

Игорь Портянко Михаил Кукуюк Михаил Гаврилов Остап Ступка Мила Сивацкая

Смотрите на ICTV

Коп из прошлого 4 Сейчас в эфире Отдел 44 11:25 Плохие парни 14:00
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ