Митець у житті й на екрані: що відомо про Дмитра Рибалевського

Він – митець не лише за назвою нового серіалу ICTV2, а й за покликанням. Дмитро Рибалевський, заслужений артист України, понад 18 років доводить, що сцена й екран – його природний простір. А в житті він ще й турботливий тато чотирьох дітей і майстер кулінарних експериментів.

Розповідаємо в матеріалі все про актора Дмитра Рибалевського, зірку шпигунського детективу “Митець”, премʼєра якого відбудеться на телеканалі ICTV2 вже цієї осені.

Дмитро Олексійович Рибалевський народився 29 травня 1983 року.

У 2005 році закінчив експериментальний курс Київського державного театрального інституту ім. Івана Карпенка-Карого, де навчався у Євгенії Гулякіної та Нінель Биченко.

У 2007 році, коли Дмитро Рибалевський прийшов до театру імені Франка, думки приймальної комісії щодо його вступу до трупи розділилися рівно навпіл – шість “за” і шість “проти”. Тоді рішення ухвалив керівник театру, легендарний Богдан Ступка , який одразу помітив потенціал молодого актора.

На театральній сцені Дмитро Рибалевський втілив чимало знакових образів. Серед його провідних ролей – Стенлі у “Трамваї “Бажання”, “Коріолан” у шекспірівській трагедії, “Марія Стюарт” та інших резонансних виставах.

Рибалевський відомий своєю принциповістю у виборі проєктів. І хоча театр залишається для нього головною творчою територією, проте й у кінематографі він неодноразово заявляв про себе. Дмитро свідомо обирає лише ті роботи, які резонують із його баченням мистецтва й дозволяють уникати шаблонних образів.

Глядачі ICTV2 вже бачили його раніше у серіалі “Табун” – захопливій шпигунській історії часів Другої світової війни. А цієї осені Рибалевський зʼявиться на екрані у детективному серіалі “Митець” , в якому зіграв головну роль. За сюжетом, принциповий майор Скорук після загадкового зникнення та повернення з полону стає справжньою загадкою для слідства – людина, що не пам’ятає 2 роки свого життя починає малювати злочини, які стануться лише наступного дня. Як він це робить? Це роль із глибоким драматизмом і психологічною складністю, яка може відкрити перед актором ще одну грань його творчої палітри.

До речі, дружина і тесть Рибалевського – також актори. Анастасія Чумаченко та тесть Анатолій Чумаченко працюють у Національному драмтеатрі ім. Івана Франка.

Акторська сімʼя Дмитра і Анастасії Рибалевських виховують чотирьох дітей – Марго, Марка, Марту та Макара. Живуть і працюють в Києві.

Окрім сцени та знімального майданчика, у Рибалевського є ще одна пристрасть – кулінарія. Він із задоволенням готує для родини й навіть має звичку робити “тижневі заготовки”. Дружина Анастасія часом жартує з цього приводу, але вже наступного дня актор знаходить новий рецепт і знову дивує домашніх. Солодку ноту до їхнього сімейного меню додає Анастасія, адже саме вона часто балує близьких випічкою.

Окрім театру, кіно та кулінарії – Дмитро нещодавно відкрив в собі інші нові таланти. Тиждень був ведучим програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 , де разом із Юлією Зорій розповідав актуальну і цікаву інформацію з усіх сфер нашого життя для глядачів телеканалу. А ще цього року вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week разом із дружиною. Подружжя представило бренд дизайнерки JULIYA KROS.



Дивіться осінню прем’єру “Митець” серед своїх вже зовсім скоро на ICTV2!