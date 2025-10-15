Перевірка на міцність: Зірки ICTV2 випробували себе в нічному страйкбольному матчі. Навіщо це треба цивільним під час війни?

Команда зірок ICTV2 взяла участь у страйкбольному матчі організованому Третім армійським корпусом, академією KILLHOUSE та RESERVIST. Під час нічної гри команди розвивали важливі навички та приміряли на себе зовсім нові ролі.

У матчі взяли участь головні актори серіалу “Митець” Наталія Бабенко та Дмитро Рибалевський, зірка майбутнього серіалу “Служба 112” Роман Ясиновський та режисер проєкту Сергій Сторожев, ветеран та актор серіалу “Повернення” Євген Григор’єв, креативний продюсер ICTV2 Дмитро Хрипун.

«Що найцікавіше — в таких умовах миттєво вмикається критичне мислення. Тебе закидають в обставини, де інстинкт самозбереження виходить на перший план. Ти знаєш, що це гра, але підсвідомість б’є на сполох, сприймаючи все як справжню загрозу. Це змушує тебе зібратися в одну мить.

І тут стає видно, хто як мислить. Одні йдуть напролом, аби тільки ліквідувати ворога. А я усвідомила, що моє головне завдання — вижити і донести вантаж». — говорить Наталія Бабенко

Як кажуть організатори, такі ігри влаштовують для цивільних, щоб кожен охочий міг підготувати себе до екстремальних умов в яких сьогодні знаходимось усі ми. Інструктори академії допомагають гравцям відточити навички поводження зі зброєю, навчають маневрам та тактиці, а головне показують частину того, які навантаження насправді мають бійці на передовій. Цього разу, гравцям випала змога позмагатися у нічному лісі — надважкі умови, які для українських військових є щоденною реальністю.

“Це той досвід, який треба пережити у своєму житті. Але я уявляю, як це все в реальності, як наші хлопці це переживають. Там не пластикові кулі, а справжні кулі.

Я б порадив людям звертатися до Третьої штурмової, до «Кілхаусу», до «Резервіста», щоб брати участь у таких заходах. Бо це реально цікаво. Це не те щоб надихає, але це точно готує. Готує і перевіряє тебе на міцність.” — закликає Дмитро Рибалевський

Команду зірок ICTV2 очолив актор серіалу “Повернення” Євген Григор’єв. Він боронив нашу країну у складі легендарного батальйону “Вовки Да Вінчі”. Зараз чоловік працює в рекрутинговому центрі в Києві та зміг повернутись до творчого життя.

Reservist також орагнізовує й вишколи з тактичної медицини та поводження зі зброєю. Щоб взяти участь необхідно зареєструватись на подію на сайті організації

Водночас KILLHOUSE academy пропонує охочим освоїти для себе фах оператора БПЛА. Ознайомитися з курсом можна за посиланням