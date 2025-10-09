В найкращих традиціях детективного жанру: ICTV2 переносить прем’єру серіалу «Митець»

У світі шпигунського детективу плани не завжди відомі, а справжні майстри інтриг ніколи не розкривають своїх карт дочасно. Телеканал ICTV2 дотримується цих правил і повідомляє про зміну дати прем’єри нового серіалу «Митець». Замість 27 жовтня, телепрем’єра відбудеться 3 листопада о 20:00. Усі мають плани, та не всім вони відомі і, можливо, цей маневр — лише частина великої гри, в якій опинився головний герой, слідчий Дмитро Скорук.

“Митець” — це 12-серійний шпигунський детектив. Серіал розповість історію слідчого Дмитра Скорука, який майже три роки вважався зниклим після трощі гелікоптера у 2022 році. Та несподівано чоловіка знаходять у машині колаборантів. Скорук не пам’ятає жодного дня свого полону, а в його крові — цілий коктейль з відомих та невідомих хімічних препаратів. Ситуація загострюється, коли вночі слідчий малює в деталях вбивство, яке станеться лише зранку. Чого про себе не знає Скорук? Та що робити, якщо ворог в твоїй голові?’

Серіал уже встиг отримати схвальні відгуки від глядачів на Одеському міжнародному кінофестивалі, а його передпоказ зібрав аншлаг.

Режисером стрічки виступив автор антирадянського екшену «Каховський об’єкт» Олексій Тараненко та Денис Тарасов — режисер драми «БожеВільні».

“Зазвичай, коли режисер запускає проєкт, він довго шукає акторів через проби, узгоджуючи кандидатури з продюсерами та каналом. Проте, коли я приєднався до цього проєкту, прочитав сценарій і побачив уже підібраних акторів — я відразу відчув, що все зійшлося ідеально. Працювати дійсно було надзвичайно приємно. І мені здається, що мені вдалося стати частиною команди, підтримати той запальний дух і ту творчу атмосферу, щоб далі вдало завершити цей проєкт”, — говорить Денис Тарасов.

Акторський склад очолює провідний актор Національного театру ім. Франка Дмитро Рибалевський, а разом із ним зірковий каст ділять Наталія Бабенко («Пульс», «БожеВільні»), Остап Ступка («Козаки. Абсолютно брехлива історія»), Юрій Вихованець («Король Данило»), Зоряна Марченко («Просто Надія») та ін.

Цікаво, що глядачі зможуть впізнати реальні гучні справи та розслідування, що сталися в Україні під повномасштабного вторгнення: сценаристи залишили багато зачіпок та відсилок, хоча й адаптували їх під сюжетну канву.

Оператор: Тетяна Дуднік

Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко, Ольга Хавжу

Шоуранерка: Ольга Хавжу

Продюсери ICTV2: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Наталія Межинська

Продюсери: Максим Пастухов, Андрій Савченко, Олена Антонова

Не пропустіть: прем’єра шпигунського детективу «Митець» в ефірі ICTV2 вже цієї осені! Вже зараз на ютуб доступний захопливий трейлер серіалу