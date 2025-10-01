«Повернення»: до Дня захисників та захисниць ICTV2 презентує тизер першого серіалу про досвід ветеранів російсько-української війни

1 жовтня, у визначний для всієї країни День захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок, телеканал ICTV2 робить важливий анонс – презентує перший тизер нової 8-серійної драмеді «Повернення». Ця історія про ветерана російсько-української війни, створена у справжньому партнерстві з ветеранами, і є свідоцтвом вдячності та важливості досвіду наших воїнів не тільки під час служби, а і в часи повернення. Прем’єра стрічки відбудеться у 2026 році в ефірі каналу, але перші кадри можна побачити вже зараз.

Медіакомпанія Starlight Media, частиною якої є ICTV2, давно окреслила для себе місію системної підтримки українських воїнів та їхніх близьких на шляху повернення до цивільного життя: зокрема в формуванні національної культури вдячності, поваги і підтримки ветеранів та ветеранок. Важливі теми суспільного сприйняття та розуміння, психологічної та фізичної реабілітації, пошуку себе нового, подолання стереотипів та системних бар’єрів, з якими зіштовхуються воїни стають основою сюжетів для нового художнього та документального контенту каналів.

У визначний для країни день канал анонсує важливу премʼєру – серіал “Повернення”, що розповідає про військових і ветеранів. 8-серійна історія досліджує реальні виклики захисників на шляху повернення, зокрема аспекти адаптації людей з ампутаціями, ПТСР та провину вцілілого. Стрічку покажуть в ефірі каналу у 2026-му. Та перші кадри можна вже побачити у натхненному ролику, знятому спеціально з нагоди 1 жовтня.

“Про ветеранів та ветеранок треба було говорити голосно від початку війни, а не тільки в час повномасштабного вторгенння. Тож, для мене цей день — день справедливості. Зараз ми можемо говорити про досвід ветеранів на широку аудиторію, а не на зустрічах вузькими колами.

Зараз ми анонсуємо наше “Повернення” і я вірю, що ця історія допоможе відкритися і говорити, допоможе суспільству зрозуміти краще і спільно діяти чутливіше і справедливіше. Я щасливий, що саме в цей день виходить перший тизер нашого серіалу. Я дуже хотів сказати воїнам “дякую за службу” і це прекрасна можливість сказати це на всю країну”, – каже Дмитро Хрипун, шоуранер серіалу “Повернення”, креативний продюсер ICTV2.

Тизер драмеді “Повернення”:

Нова 8-серійна драмеді «Повернення» розповідає про 33-річного військового Олександра Кречета (Євген Григор’єв), який після поранення та ампутації ноги повертається додому.

Кречет відчуває провину вцілілого: в його голові оселяється балакучий образ загиблого друга і побратима Сергія Верби (Олександр Рудинський). І щоб повернути борг найкращому другу, він допомагає пережити втрату його дружині Аліні та сину Назару. Але через самопожертву і підтримку інших він розуміє, що сам потребує допомоги.

Головну роль виконав актор і військовослужбовець Євген Григор’єв, який зараз перебуває на фронті. У ролі Ведмедя – Олег Симороз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни. Серіал має зірковий акторський склад: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк, Федір Гуринець, Анастасія Ходаківська, Григорій Горобчук та інші.

Ветерани, діючі військові та профільні організації консультували творців на всіх етапах проєкту. До створення проєкту ICTV2 та продакшен Onset films залучали фахівці, що мають бойовий досвід: актори-воїни, які захищають нашу батьківщину, й інші військові консультанти з різних сфер, що допомагали на різних етапах виробництва.

Прем’єра серіалу «Повернення» – це не єдина робота каналу, що підтримує історії про ветеранів.



Саме на ICTV2 почав роботу перший ведучий-ветеран на українському ТБ Олександр Швачка. Десантник, волонтер і стронгмен веде програму “Ранок у великому місті”, демонструючи глядачам, зокрема ветеранам, що реалізувати себе після поранення та завершення служби можна в будь-якій сфері цивільного життя.

До того ж ICTV2 виступив медіапартнером документального фільму «Друге дихання», який виходить на великі екрани країни з 9 жовтня. Це історія про силу духа українських воїнів-ветеранів, які піднялися на найвищу вершину Африки – гору Кіліманджаро, встановивши там український прапор. Цей фільм – як документована історія мужності: воїни долають фізичний і внутрішній біль, підкорюючи гірські вершини і долаючи власні обмеження.

Також зараз триває робота над документальним фільмом «Сталеві», що детально показує усі етапи відновлення бійця і ветерана, який отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Глядач спостерігатиме за його лікуванням, протезуванням, тренуваннями та спілкуванням із ментором – ветераном Олександром Тереном. Прем’єра стрічки відбудеться у 2026 році.

