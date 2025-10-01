Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
«Повернення»: до Дня захисників та захисниць ICTV2 презентує тизер першого серіалу про досвід ветеранів російсько-української війни / 01.10.2025 12:20
01.10.2025 12:20
«Повернення»: до Дня захисників та захисниць ICTV2 презентує тизер першого серіалу про досвід ветеранів російсько-української війни

«Повернення»: до Дня захисників та захисниць ICTV2 презентує тизер першого серіалу про досвід ветеранів російсько-української війни

1 жовтня, у визначний для всієї країни День захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок, телеканал ICTV2 робить важливий анонс – презентує перший тизер нової 8-серійної драмеді “Повернення”. Ця історія про ветерана російсько-української війни, створена у справжньому партнерстві з ветеранами, і є свідоцтвом вдячності та важливості досвіду наших воїнів не тільки під час служби, а і в часи повернення. Прем’єра стрічки відбудеться у 2026 році в ефірі каналу, але перші кадри можна побачити вже зараз.

Медіакомпанія Starlight Media, частиною якої є ICTV2, давно окреслила для себе місію системної підтримки українських воїнів та їхніх близьких на шляху повернення до цивільного життя: зокрема в формуванні національної культури вдячності, поваги і підтримки ветеранів та ветеранок. Важливі теми суспільного сприйняття та розуміння, психологічної та фізичної реабілітації, пошуку себе нового, подолання стереотипів та системних бар’єрів, з якими зіштовхуються воїни стають основою сюжетів для нового художнього та документального контенту каналів. 

Євген Григорʼєв

У визначний для країни день канал анонсує важливу премʼєру – серіал “Повернення”, що розповідає про військових і ветеранів. 8-серійна історія досліджує реальні виклики захисників на шляху повернення, зокрема аспекти адаптації людей з ампутаціями, ПТСР та провину вцілілого. Стрічку покажуть в ефірі каналу у 2026-му. Та перші кадри можна вже побачити у натхненному ролику, знятому спеціально з нагоди 1 жовтня. 

Дмитро Хрипун, Євген Григорʼєв, Олександр Рудинський

“Про ветеранів та ветеранок треба було говорити голосно від початку війни, а не тільки в час повномасштабного вторгенння. Тож, для мене цей день – день справедливості. Зараз ми можемо говорити про досвід ветеранів на широку аудиторію, а не на зустрічах вузькими колами.

Зараз ми анонсуємо наше “Повернення” і я вірю, що ця історія допоможе відкритися і говорити, допоможе суспільству зрозуміти краще і спільно діяти чутливіше і справедливіше. Я щасливий, що саме в цей день виходить перший тизер нашого серіалу. Я  дуже хотів сказати воїнам “дякую за службу” і це прекрасна можливість сказати це на всю країну”, – каже Дмитро Хрипун, шоуранер серіалу “Повернення”, креативний продюсер ICTV2. 

Тизер драмеді “Повернення”:

Нова 8-серійна драмеді «Повернення» розповідає про 33-річного військового Олександра Кречета (Євген Григор’єв), який після поранення та ампутації ноги повертається додому. 

Кречет відчуває провину вцілілого: в його голові оселяється балакучий образ загиблого друга і побратима Сергія Верби (Олександр Рудинський). І щоб повернути борг найкращому другу, він допомагає пережити втрату його дружині Аліні та сину Назару. Але через самопожертву і підтримку інших він розуміє, що сам потребує допомоги.

Євген Григорʼєв і Олександр Рудинський

Головну роль виконав актор і військовослужбовець Євген Григор’єв, який зараз перебуває на фронті. У ролі Ведмедя – Олег Симороз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни. Серіал має зірковий акторський склад: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк, Федір Гуринець, Анастасія Ходаківська, Григорій Горобчук та інші. 

Анастасія Пустовіт і Євген Григорʼєв

Ветерани, діючі військові та профільні організації консультували творців на всіх етапах проєкту. До створення проєкту ICTV2 та продакшен Onset films залучали фахівці, що мають бойовий досвід: актори-воїни, які захищають нашу батьківщину, й інші військові консультанти з різних сфер, що допомагали на різних етапах виробництва.

Прем’єра серіалу “Повернення” – це не єдина робота каналу, що підтримує історії про ветеранів.

Саме на ICTV2 почав роботу перший ведучий-ветеран на українському ТБ Олександр Швачка. Десантник, волонтер і стронгмен веде програму “Ранок у великому місті”, демонструючи глядачам, зокрема ветеранам, що реалізувати себе після поранення та завершення служби можна в будь-якій сфері цивільного життя.

Олександр Швачка

До того ж ICTV2 виступив медіапартнером документального фільму «Друге дихання», який виходить на великі екрани країни з 9 жовтня. Це історія про силу духа українських воїнів-ветеранів, які піднялися на найвищу вершину Африки – гору Кіліманджаро, встановивши там український прапор. Цей фільм – як документована історія мужності: воїни долають фізичний і внутрішній біль, підкорюючи гірські вершини і долаючи власні обмеження.

головні герої фільму “Друге дихання”

Також зараз триває робота над документальним фільмом «Сталеві», що детально показує усі етапи відновлення бійця і ветерана, який отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Глядач спостерігатиме за його лікуванням, протезуванням, тренуваннями та спілкуванням із ментором – ветераном Олександром Тереном. Прем’єра стрічки відбудеться у 2026 році.

Олександр Терен на зйомках фільму “Сталеві”

Дякуємо українським героям за захист!

01.10.2025 12:20

