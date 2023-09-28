Ко Дню защитников и защитниц ICTV2 покажет первый украинский боевик «Штурм»

1 октября в эфире канала ICTV2 выйдет первый украинский боевик «Штурм». В ленте покажут работу спецназовцев СБУ, спасающих украинцев от угроз национального масштаба. Зрители смогут просмотреть сразу 4 серии ленты.

Прототипом для команды бойцов под названием «Штурм» авторы избрали настоящее спецподразделение – Центр специальных операций «А» СБУ, однако сценарий фильма является художественным вымыслом. События сериала разворачиваются до полномасштабного вторжения РФ, так как съемки были завершены еще в 2021 году.

«Когда мы задумывали сериал, поставили себе задачу, чтобы наши дети играли не в американских супергероев, а в наших спецназовцев Штурма. На площадке нас консультировали настоящие бойцы, а актеры проходили с ними согласование. К сожалению, многие украинцы увидели, как выглядит вблизи война, и некоторые сцены ленты сейчас будут выглядеть наивно. Однако картина не потеряла своей актуальности, ведь герои, о которых мы говорим, живут рядом с нами или защищают нас на фронте», – говорит креативный продюсер телеканала ICTV Инесса Соболева.

Каждая серия имеет отдельную историю с опасными обстоятельствами. Здесь и борьба с террористами, освобождение днепровской баржи от взрывателей, разоблачение международного наркотрафика через границу Украины и поиск фальшивомонетчиков.

По сюжету уникальное элитное подразделение сформировано из молодых специалистов, ранее зарекомендовавших себя в АТО. Бойцы Макс, Донатас и Сэнсэй вместе с парамедиком Галиной, сапером Иванкой и техническим экспертом Думом сделают все возможное, чтобы остановить террористов и противостоять хаосу в стране.

Роли исполнили: Сергей Стрельников, Сергей Лефор, Артур Шурипа, Анна Адамович, Александра Эпштейн, Павел Тупиков, Михаил Жонин. Режиссером боевика стал Заза Буадзе, который экранизировал ленты «Червоный» и «Позывной «Бандерас». Производством сериала занималась продакшн-студия «Сфера Фильм».

Продюсеры: Инесса Соболева, Ирина Храновская, Дмитрий Сафановский.

Также по теме: Кто сыграл в боевике «Штурм»: актеры и роли Сериал ШТУРМ – 1 Октября 17:00 – Ударная премьера на ICTV2 Сериал ШТУРМ – Премьера на ICTV2 – 1 октября в 17:00