На днях ICTV совместно с продакшеном «SFERA FILM» завершил съемки сериала «Штурм». Боевик расскажет о работе специального подразделения СБУ «Штурм», который противодействует самым масштабным преступлениям против нацбезопасности Украины.

Крайний съемочный день прошел в окрестностях Киева на территории аэроклуба Антонова.

Там среди ангаров и аэродрома для учебных полетов на самолетах и ​​планерах сняли финальную сцену захвата преступников. Одетые в спецодежду актеры сыграли спецоперацию по обезвреживанию террористов, а помогали им в этом пиротехники, каскадеры и настоящие спецназовцы СБУ. В таком режиме проходил почти каждый съемочный день сериала.

Сложные постановки происходили под наблюдением парамедиков, актеров тренировали профессиональные бойцы, а чтобы добраться на съемочную площадку, приходилось получать специальные разрешения, ведь среди локаций для съемок были стратегические объекты СБУ.

Согласиться сняться в этом боевике для меня было вызовом. Посмотрев сценарий, сразу понял, что работа будет непростой, даже физически. Задач и амбиций было много, а времени на подготовку мало.

Но мы не хотели занижать планку и упрощать задуманное, поэтому одновременно с тренировками начали работу. Далее были каскадерские базы, полигоны, тренировочные залы, ринги с октагонами для отработки ходов. Все, чтобы достоверно рассказать историю об украинских воинах, которые стоят на границе нашего покоя, – рассказал главный актер боевика Сергей Стрельников.











Телеканал ICTV завершил съемки сериала «Штурм» / 6 фотографий

В «Штурм» он сыграл Сэнсэя, командира уникального элитного подразделения СБУ. Вместе с ним противостоять террористам бойцы Макс (Артур Шурыпа), Донатас (Сергей Лефор), сапер Иванка (Анна Адамович), парамедик Галина (Александра Эпштейн) и технический эксперт Дум (Павел Тупиков).

Продюсировали сериал Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз, Дмитрий Сафановський. Снимал 4-серийку известный грузинский режиссер Заза Буадзе, а поддержку в разработке «Штурма» предоставила Служба безопасности Украины.

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