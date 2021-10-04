Днями ICTV спільно з продакшеном «SFERA FILM» завершив зйомки серіалу «Штурм». Бойовик розповість про роботу спеціального підрозділу СБУ «Штурм», який протидіє наймасштабнішим злочинам проти нацбезпеки України.

Крайній знімальний день пройшов в околицях Києва на території аероклубу Антонова.

Там посеред ангарів та аеродрому для навчальних польотів на літаках і планерах зняли фінальну сцену захвату злочинців. Одягнені у спецодяг актори зіграли спецоперацію зі знешкодження терористів, а допомагали їм у цьому піротехніки, каскадери та справжні спецпризначенці СБУ. У такому режимі проходив чи не кожен знімальний день серіалу.

Складні постановки відбувалися під наглядом парамедиків, акторів тренували професійні бійці, а щоб дістатися на знімальний майданчик, доводилося отримувати спеціальні дозволи, адже серед локацій для зйомок були стратегічні об’єкти СБУ.

Погодитися знятися у цьому бойовику для мене було викликом. Передивившись сценарій, одразу зрозумів, що робота буде непростою, навіть фізично. Завдань і амбіцій було багато, а часу на тренування обмаль.

Та ми не хотіли занижувати планку і спрощувати задумане, тому одночасно з тренуваннями почали роботу. Далі були каскадерські бази, полігони, тренувальні зали, ринги з октагонами для відпрацювання ходів. Усе, щоб достовірно розповісти історію про українських вояків, які стоять на кордоні нашого спокою, – розповів головний актор бойовика Сергій Стрельніков.











Телеканал ICTV завершив зйомки серіалу «Штурм» / 6 фотографій

У «Штурмі» він зіграв Сенсея, командира унікального елітного підрозділу СБУ. Разом з ним протистоятимуть терористам бійці Макс (Артур Шурипа), Донатас (Сергій Лефор), саперка Іванка (Анна Адамович), парамедик Галина (Олександра Епштейн) і технічний експерт Дум (Павло Тупіков).

Продюсували серіал Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Дмитро Сафановський. Знімав 4-серійку відомий грузинський режисер Заза Буадзе, а підтримку у розробці «Штурму» надала Служба безпеки України.

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