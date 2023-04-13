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ICTV / Серіали ICTV / Табун — премьера шпионского минисериала от ICTV2 о второй мировой / 13.04.2023 11:50
13.04.2023 11:50
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Табун — премьера шпионского минисериала от ICTV2 о второй мировой

Табун — премьера шпионского минисериала от ICTV2 о второй мировой

На телеканале ICTV2 выйдет одна из самых ожидаемых премьер года. Зрителям представят новый военный минисериал «Табун». Примечательно, что ленту завершили снимать всего за несколько часов до полномасштабного вторжения. Премьера 4-серийки состоится 25 апреля.

“Съемки сериала закончились в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Монтировали уже во время войны. Когда мы смотрели финальные монтажи, чувствовали себя как в sci-fi-фильме, когда сюжетные события отражали настоящее, а персонажи были в костюмах второй мировой. Нам всем еще раз нужно вернуться к историческим сюжетам, посмотреть и рассказать их устами украинцев. «Табун»- отличный повод это сделать», — говорит генеральный продюсер сериального направления канала ICTV2 Ирина Храновская.

Исторической основой создания сериала стали реальные события 1942 года, когда нацисты провели на военнопленных испытания нового ядовитого вещества и все военнопленные погибли. Так стало известно, что Рейх планирует использовать химическое оружие нового поколения – Табун.

«Газ Табун не имеет цвета, но запах яблок. Такая страшная смерть с ароматом фруктов, которую тогда в 1942 году удалось остановить», – комментирует креативный продюсер сериала Инесса Соболева.

Сюжет.

Вторая мировая. Украинец, а теперь британский разведчик Иван Диденко (Митя Рыбалевский), через 15 лет во главе диверсионной группы возвращается в оккупированный родной город Звягель. Герой должен не только спасти сотни тысяч жизней от новейшего нацистского химического оружия Табун, но и защитить свою любимую Галину (Елена Ларина). Сможет ли герой вновь обрести доверие родного брата и земляков, чтобы вместе обезвредить смертоносную лабораторию?

Трейлер:

Впечатлять зрителей будут совершенной стилизацией эпохи XX века в духе лучших шпионских фильмов с динамическим сюжетом. Герои все время балансируют на грани разоблачения, и неизвестно, удастся ли им выполнить свою миссию.

Как рассказала Инесса Соболева, это история, в которой было очень важно воспроизвести детали той эпохи. К примеру, один из костюмов героини Дарьи Петрожицкой – это настоящая форма британского спецназа тех времен.

«Когда мы создавали “Табун” – это был шпионский сериал о далекой второй мировой. Сейчас, когда угроза применения химического и других видов оружия настолько реальна, по-другому воспринимаешь эту историю, говорит Инесса. – И все равно, Табун, прежде всего, – увлекательный приключенческий сериал об украинцах на войне, борющихся со злом. А еще о щемящей истории любви».

Впечатлит сериал и актерской игрой известных украинских актеров. В главных ролях появятся Митя Рыбалевский, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко, Елена Ларина, Владислав Мамчур, Василий Кухарский.

Режиссер: Дмитрий Андриянов

Оператор: Матвей Шульгин

Автор сценария: Максим Черныш

Продюсеры ICTV: Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз

Продакшн: Starlight Production, продюсеры Максим Бернадский, Галина Балан-Тимкина

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Теги: сериал Табун
13.04.2023 11:50

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