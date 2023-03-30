Олег Иваница рассказал, почему женился во время войны

Известный украинский актер и сценарист, звезда сериала «Участковый с ДВРЗ-3» Олег Иваница, который защищает родную землю с 24 февраля в составе ВСУ и в этот момент находится на Востоке, женился во время войны и рассказал, почему решил пойти на такой серьезный шаг именно сейчас.

«Во время войны у меня возобновились отношения, которые на время прекращались. И в какой-то момент очень захотелось, чтобы в этих отношениях все было по-настоящему. Поэтому во время одного из моих увольнений мы поженились. И я ни секунды об этом не пожалел. Конечно, свадьбы не было – отпраздновали втроем: мы и мама, — делится подробностями радостного события Олег Иваница.

Также актер рассказал о своих отношениях с дочерью. Общение с ней было довольно непростым после развода с первой женой, но сейчас все наладилось.

«Да, мы сейчас общаемся, и я от этого счастлив. Вот скоро ребенок мне перешлет сюда газовые баллоны, потому что с ними здесь немного проблематично«, — говорит Олег.

Напомним, Олег Иваница расстался с супругой в 2019 году после 17 лет брака. Есть двое детей – дочь Ольга и сын Остап.

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