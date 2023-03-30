Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа ICTV Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
ICTV / Серіали ICTV / Олег Иваница рассказал, почему женился во время войны / 30.03.2023 14:30
30.03.2023 14:30
Поделиться

Олег Иваница рассказал, почему женился во время войны

Олег Иваница рассказал, почему женился во время войны

Известный украинский актер и сценарист, звезда сериала «Участковый с ДВРЗ-3» Олег Иваница, который защищает родную землю с 24 февраля в составе ВСУ и в этот момент находится на Востоке, женился во время войны и рассказал, почему решил пойти на такой серьезный шаг именно сейчас.

Также по теме: "У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю": актер Олег Иваница о службе на Востоке Украины

«Во время войны у меня возобновились отношения, которые на время прекращались. И в какой-то момент очень захотелось, чтобы в этих отношениях все было по-настоящему. Поэтому во время одного из моих увольнений мы поженились. И я ни секунды об этом не пожалел. Конечно, свадьбы не было – отпраздновали втроем: мы и мама, — делится подробностями радостного события Олег Иваница.

Также актер рассказал о своих отношениях с дочерью. Общение с ней было довольно непростым после развода с первой женой, но сейчас все наладилось.

«Да, мы сейчас общаемся, и я от этого счастлив. Вот скоро ребенок мне перешлет сюда газовые баллоны, потому что с ними здесь немного проблематично«, — говорит Олег.

Напомним, Олег Иваница расстался с супругой в 2019 году после 17 лет брака. Есть двое детей – дочь Ольга и сын Остап.

Смотрите новые серии любимого народного детектива Участковый с ДВРЗ со вторника по четверг в 20:00 на телеканале ICTV2! Больше новостей о сериале, а также все серии ищите на нашем сайте Сериалы ICTV.

Теги: Дільничний з ДВРЗ 3, Олег Іваниця
30.03.2023 14:30

Топ-видео

43:24
43:12
43:17
43:19
Показать еще

Горячие материалы

Олег Иваница рассказал, почему женился во время войны

»У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю»: актер Олег Иваница о службе на Востоке Украины

Участковый с ДВРЗ: актеры сериала

Что такое ДВРЗ: как расшифровывается и где находится
Показать еще

Актеры

Юрий Дяк Дмитрий Сова Григорий Бакланов Игорь Портянко Михаил Кукуюк

Смотрите на ICTV

Вскрытие покажет Сейчас в эфире Участковый с ДВРЗ 18:15 Премьера 2023: Участковый с ДВРЗ — Новый сезон 20:00
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ