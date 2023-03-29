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ICTV / Серіали ICTV / »У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю»: актер Олег Иваница о службе на Востоке Украины / 29.03.2023 15:39
29.03.2023 15:39
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»У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю»: актер Олег Иваница о службе на Востоке Украины

»У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю»: актер Олег Иваница о службе на Востоке Украины

Украинский актер, сценарист, экс участник «Дизель Шоу» и исполнитель роли главного антагониста в 3 сезоне сериала «Участковый с ДВРЗ» Олег Иваница сейчас защищает родную землю на востоке страны и имеет позывной «Диез».

«Сейчас нахожусь на Востоке. У нашего подразделения такой режим: выходим на «ноль», какое-то время находимся там, потом нас меняют, чтобы мы могли восстановиться. Именно сейчас я на таком восстановлении, поэтому имею возможность общаться. Продолжается оно по-разному: могут вызвать на следующий день, а могут три-пять дней дать на передышку», — рассказывает Олег Иваница.

Актер возобновил свой военный билет еще 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину и признается, что не жалеет о решении вступить в ряды ВСУ: «Помню, в январе встречался с товарищем, и его первым вопросом было: «Ну, и какие у тебя планы на войну?» Я сказал: «Надеюсь, что не трухану и пойду воевать. Слава Богу, не труханул…»

Олег Иваница вспоминает, как начиналась служба в ВСУ: «Из военкомата нас отвезли на пункт сбора, выдали оружие и поставили задачу: вот ваша улица, вы ее патрулируете. Затем перевели на нашу постоянную точку, где был блокпост и боевая позиция – на случай, если кацапы туда прорвутся. Параллельно с патрулированием у нас была военная подготовка, тренировочные и боевые выходы».

На тот момент актер даже не думал, что его военная «карьера» достигнет востока.

«Была задача держать порядок в столице. Когда орки отступили, нас забросили сначала на север, а оттуда уже к востоку. У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю».

Олег признался, что довольно быстро адаптировался к новым условиям жизни, а волновался первые полдня, когда понял как это, когда где-то над тобой свистит пуля. Также актер поделился воспоминаниями о первой ночи: «Первая ночь оказалась сложной. Наверное, противник увидел, что произошла ротация, поэтому нас активно валили и пытались подойти поближе. А потом ты привыкаешь: обстрел – падаешь, подбираются ближе – отвечаешь. Это становится рутиной. На самом деле, она немного деструктивна, потому что привыкаешь, начинаешь пренебрегать безопасностью… Но стараешься не терять бдительность и помнить, что даже случайная пуля может быть решающей».

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