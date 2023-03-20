История об оперативнике из центра Сергее Бондаре, которого перевели на ДВРЗ и его забавного напарника Петра Дзюбы, обрела всенародную любовь. И это неудивительно, ведь в сериале много харизматичных персонажей, которые каждую серию удивляют зрителя, восхищают и, конечно же, поднимают настроение. Мы решили лучше познакомить вас с основными актерами сериала Участковый с ДВРЗ, которые сыграли ваших любимых героев.

Вячеслав Довженко (Сергей Бондарь)

Вячеслав Довженко – украинский актер театра и кино, родом из Днепра. Является лауреатом премии «Золотая Дзига» за лучшую мужскую роль. С 2011 года – актер Киевского академического драматического театра на Подоле. Также активно снимается в лентах. Наиболее известен по роли Серпня в фильме Ахтема Сеитаблаева Киборги и Сергея Бондаря в ироническом детективе Участковый с ДВРЗ. Сейчас актеру 46 лет, разведен.

Виталий Иванченко (Петр Дзюба)

Виталий Иванченко – 44-летний украинский актер театра и кино, родом из Полтавщины. В 2003 году окончил Киевский эстрадно-цирковой колледж. Актер Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Фильмография насчитывает более 100 работ, среди которых особенно ярким является образ Петра Дзюбы в сериале Участковый с ДВРЗ. Женат на актрисе Маргарите Бахтиной, имеет сына.

Дмитрий Сарансков (Алексей)

Дмитрий Сарансков – украинский актер театра и кино, режиссер. Родился 28 августа 1978 в Одессе. Получил высшее образование в Одесском национальном медицинском университете, но впоследствии решил связать свою жизнь с творчеством и поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Сыграл одну из основных ролей в детективном боевике Проверка на прочность и сериале Участковый с ДВРЗ. Женат.

Владимир Гладкий (Вадик Приходько)

Владимир Гладкий – украинский актер театра и кино. Родился в Киеве 26 февраля 1987 года. В 2009 году Владимир получил диплом об окончании Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и стал участником труппы Киевского академического театра на Липках.

Роман Мацюта (Грач)

Роман Мацюта – 47-летний актер, музыкант и певец, родом из Каховки (Херсонская область). Окончил Херсонское музыкальное училище и Донецкую государственную музыкальную академию им. С. С. Прокофьева. Часто дает трибьют-концерты, на которых исполняет хиты известных групп. С 2014 начал играть эпизодические роли в кино, а уже в 2017 – получил первую главную роль. Часто играет бандитов, в частности в детективе Участковый с ДВРЗ, а также антагониста по прозвищу Скиф в сериале Доброволец.

Татьяна Малкова (София)

Татьяна Малкова – украинская телеведущая и актриса. Родилась 16 сентября 1988 г. в Киеве. Окончила Киевский национальный педагогический университет им. Б.Д.Гринченко и Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. В 2016 году окончила мастер-класс Иванны Чаббак в Киеве. В ироническом детективе Участковый с ДВРЗ сыграла любимую Бондаря Софию. Также зрители ICTV могли узнать ее по сериалу Морская полиция. Черноморск. Замужем за режиссером Дмитрием Малковым. Имеет двоих детей.

Игорь Портянко (Вася)

Игорь Портянко – украинский актер, родился 7 февраля 1969 года в Киеве. В 1993 г. окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института им. И. Карпенко-Карого. После института работал в Театре Эстрады. С 1996 года – актер Киевского Молодого театра. Актера часто можно увидеть в сериалах на ICTV, в частности в Участковом с ДВРЗ и приключенческом экшене Казаки. Абсолютно лживая история.

Анастасия Цымбалару (Саша)

Украинская актриса Анастасия Цымбалару родилась 10 июля 1992 года в Киеве. В 2016 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Среди проектов ICTV, Анастасию можно увидеть в сериалах Участковый с ДВРЗ и Морская полиция. Черноморск. Замужем за известным украинским актером Григорием Баклановым.

Алеся Романова (Вера)

Алеся Романова – украинская актриса и фотомодель. Училась в Киевском национальном университете технологий и дизайна. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет индустрии моды. В «Участковом» воплотила образ эффектной и своенравной блондинки, старшей дочери Грача.

Олег Иваница (Хозяин)

Олег Иваница – актер, ведущий, сценарист и эксучастник Дизель Шоу. Родился 26 апреля 1978 года в городке Хмельник. Окончил Институт международного бизнеса в Тернопольской академии народного хозяйства, а также студию актерского мастерства «Черный Квадрат». Не женат. Есть двое детей. В 3 сезоне сериала Участковый с ДВРЗ Олег Иваница сыграл бандита по кличке «Хозяин».

Ксения Мишина (Марина)

33-летняя украинская актриса театра и кино и известная холостячка Ксения Мишина родилась в Севастополе. В 2007 году она получила звание вицемисс на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». Позже участвовала еще в нескольких модельных проектах, а также популярных телешоу. Ксения начала сниматься в кино еще во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более 30 работ. В частности, в 3 сезоне иронического детектива Участковый с ДВРЗ она появится в роли женщины, которая влюбит в себя не одного персонажа. Ксения Мишина не замужем. Воспитывает сына.

Смотрите 3 сезон сериала Участковый с ДВРЗ со вторника по четверг в 20:20 на ICTV2.