Дільничний з ДВРЗ: актори серіалу

Історія про оперативника із центру Сергія Бондаря, якого перевели на ДВРЗ та його кумедного напарника Петра Дзюби здобула всенародну любов. І це не дивно, адже у серіалі багато харизматичних персонажів, як кожної серії дивують глядача, захоплюють та, звісно ж, підіймають настрій. Ми вирішили краще познайомити вас із основними акторами серіалу Дільничний з ДВРЗ, які зіграли ваших улюблених героїв.

Вʼячеслав Довженко (Сергій Бондар)

Вʼячеслав Довженко – український актор театру і кіно, родом із Дніпра. Є лауреатом премії “Золота Дзиґа” за найкращу чоловічу роль. З 2011 року – актор Київського академічного драматичного театру на Подолі. Також активно знімається в стрічках. Найбільш відомий за роллю Серпня у фільмі Ахтема Сеітаблаєва Кіборги та Сергія Бондаря в іронічному детективі Дільничний з ДВРЗ. Наразі актору 46 років, розлучений.

Віталій Іванченко (Петро Дзюба)

Віталій Іванченко – 44-річний український актор театру та кіно, родом із Полтавщини. 2003 року закінчив Київський естрадно-цирковий коледж. Актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Фільмографія налічує понад 100 робіт, серед яких особливо яскравим є образ Петра Дзюби в серіалі Дільничний з ДВРЗ. Одружений з акторкою Маргаритою Бахтіною, має сина.

Дмитро Сарансков (Олексій)

Дмитро Сарансков – український актор театру та кіно, режисер. Народився 28 серпня 1978 року в Одесі. Отримав вищу освіту в Одеському національному медичному університеті, але згодом вирішив повʼязати своє життя з творчістю та вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Зіграв одну з основних ролей у детективному бойовику Перевірка на міцність та серіалі Дільничний з ДВРЗ. Одружений.

Володимир Гладкий (Вадік Приходько)

Володимир Гладкий – український актор театру та кіно. Народився в Києві 26 лютого 1987 року. У 2009 році Володимир отримав диплом про закінчення Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого та незабаром став учасником трупи Київського академічного театру на Липках.

Роман Мацюта (Грач)

Роман Мацюта – 47-річний актор, музикант та співак, родом із Каховки (Херсонська область). Закінчив Херсонське музичне училище та Донецьку державну музичну академію ім. С. С. Прокоф’єва. Часто дає триб’ют-концерти, на яких виконує хіти відомих гуртів. З 2014 почав грати епізодичні ролі у кіно, а вже в 2017 – отримав першу головну роль. Частог грає бандитів, зокрема в детективі Дільничний з ДВРЗ чи антагоніста на прізвисько Скіф у серіалі Доброволець.

Тетяна Малкова (Софія)

Тетяна Малкова – українська телеведуча та актриса. Народилася 16 вересня 1988 року в Києві. Закінчила Київський національний педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка та Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. У 2016 році закінчила майстер-клас Іванни Чаббак у Києві. В іронічному детективі Дільничний з ДВРЗ зіграла кохану Бондаря Софію. Також глядачі ICTV могли впізнати її за серіалом Морська поліція. Чорноморськ. Заміжня за режисером Дмитром Малковим. Має двох дітей.

Ігор Портянко (Вася)

Ігор Портянко – український актор, народився 7 лютого 1969 року в Києві. В 1993 році закінчив акторський факультет Київського державного театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого. Після інституту працював в Театрі Естради. З 1996 року – актор Київського Молодого театру. Актора часто можна побачити в серіалах на ICTV, зокрема в Дільничному з ДВРЗ та пригодницькому екшені Козаки. Абсолютно брехлива історія.

Анастасія Цимбалару (Саша)

Українська акторка Анастасія Цимбалару народилась 10 липня 1992 року в Києві. В 2016 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Серед проєктів ICTV, Анастасію можна побачити в серіалах Дільничний з ДВРЗ та Морська поліція. Чорноморськ. Заміжня за відомим українським актором Григорієм Баклановим.

Алеся Романова (Віра)

Алеся Романова – українська акторка та фотомодель. Навчалася у Київському національному університеті технологій та дизайну. У 2013 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, факультет індустрії моди. В “Дільничному” втілила образ ефектної та норовливої блондинки, старшої доньки Грача.

Олег Іваниця (Хазяїн)

Олег Іваниця – актор, ведучий, сценарист та ексучасник Дизель Шоу. Народився 26 квітня 1978 року на Вінничині у містечку Хмільник. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу в Тернопільській академії народного господарства, а також – студію акторської майстерності «Чорний Квадрат». Неодружений. Є двоє дітей. В 3 сезоні серіалу Дільничний з ДВРЗ Олег Іваниця зіграв бандита на прізвисько “Хазяїн”.

Ксенія Мішина (Марина)

33-річна українська акторка театру та кіно та відома холостячка Ксенія Мішина народилась в Севастополі. 2007 року вона здобула звання віцеміс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». Згодом брала участь ще в декількох модельних проєктах, а також популярних телешоу. Ксенія почала зніматися в кіно ще під час навчання в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. На сьогодні, фільмографія акторки налічує понад 30 робіт. Зокрема, в 3 сезоні іронічного детективу Дільничний з ДВРЗ вона зʼявиться в ролі жінки, яка закохає в себе не одного персонажа. Ксенія Мішина незаміжня. Виховує сина.

Дивіться 3 сезон серіалу Дільничний із ДВРЗ з вівторка по четвер о 20:20 на ICTV2.