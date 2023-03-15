“Багато патрульних мене впізнавали саме за роллю у серіалі «Дільничний з ДВРЗ»”: інтервʼю з актором Володимиром Гладким

Цього тижня на телеканалі ICTV2 успішно стартувала премʼєра 3 сезону серіалу “Дільничний з ДВРЗ”, в якому український актор Володимир Гладкий зіграв одну з головних ролей – бандита Вадіка Приходько. В інтервʼю актор розповів про свого героя та роботу в проєкті, а також про те, де його застала повномасштабна війна.

— Володимире, ваш герой — негативний. Злочинець. Але ви його зробили вже та­ким навіть симпатичним…

— «Дільничний з ДВРЗ» — перший український потужний і цікавий серіал, який був і є українським, створений укра­їнським продакшеном, у яко­му усі три сезони грають лише українські актори. У час повно­масштабного вторгнення я ба­гато їздив машиною, і багато патрульних мене впізнавали саме за роллю з цього серіа­лу. Не за іншими, хоча ролей у мене багато, а саме за роллю у фільмі «Дільничний з ДВРЗ». На блокпостах просили дозво­лу сфотографуватися зі мною. Так, у перших сезонах мій ге­рой був більш зловісним. Він антагоніст. Людина недолуга, хоча й контролює увесь район разом зі своїм «шефом». На­магаюся зробити його більше смішним, аніж злим, адже се­ріал комедійний. Його вчинки не приносять особливої шко­ди, він просто, як кажуть, «га­няє понти». Я йому і мову зро­бив таку суржикову.

— Можете наперекір ре­жисерові додати чогось сво­го?

— «Дільничний з ДВРЗ» — аб­солютно командна робота. У нас немає деспотизму режи­сера. Сценарій був написаний раніше, але кожен актор «під себе» підправляє свого героя. Це дуже правильно, і у цьому, можливо, й успіх цієї стрічки. Перед кожною сценою ми сі­дали, розбирали, змінювали діалоги, зрештою, могли по­вністю змінити зміст сцени. Додавали жартів, і сцена ста­вала іншою. От і мій персонаж хоче виставити себе банди­том, але насправді — він про­сто недолугий хлопець.

— Якось так складається ваша творча біографія, що ваші ролі — бандити і полі­цейські… Може, вам вже і кастинг не треба проходити на ці дві ролі?

— О, кастинг треба проходи­ти завжди. Бандити, як і полі­цейські, бувають різні. Мабуть, я — заручник типажу. На жаль, Ромео з мене не вийде, але от бандит чи поліцейський — така вже «моя доля» (сміється. — Г. Я.). Річ у тім, що до війни чомусь знімали багато філь­мів про кримінал. Сподіваюся, зараз почнуть знімати філь­ми про війну, я не проти зігра­ти нашого захисника. Але й не відмовлюся, якщо запропону­ють мені роль російського по­донка.

— Якось в інтерв’ю ви мені розповідали, що вмієте їз­дити на тракторі, за три дні навчилися для ролі скакати верхи. Може, ще якийсь вид транспорту опанували?

— Водні мотоцикли можу «осідлати». Але зараз готую себе фізично, бо, можливо, доведеться і мені йти захища­ти Україну, як це багато хто ро­бить з моїх колег. Сподіваюся, що русня здохне, вірю, що Пе­ремога — за нами, але якщо й піду захищати рідну землю, то маю бути фізично до цього під­готовленим. Відвідую тактичні заняття, займаюся бігом. Хоча зараз у театрі зламав руку, то ж фізичні навантаження дають­ся мені нелегко.

— Ви народилися 26 люто­го, торік перед повномасш­табним вторгнення у вас мав бути маленький ювілей…

— Так, мені мало виповнити­ся 35, планував гучну забаву для родини і друзів. Війна змі­нила, точніше, перекреслила мої плани, хоча до останнього я сподівався, що війни не буде. Чомусь так складається остан­німи роками, що мій день наро­дження «потрапляє» під якісь сумні дати. Закінчення Майда­ну — розстріл Небесної Сотні, і по суті, перемога Майдану, потім напад росії, Крим, заги­бель Кузьми Скрябіна… Вірю, що наступний свій день наро­дження, хоч він і не буде юві­лейним, але я відствяткую. Це буде або Перемога, або з лю­того будемо отримувати пер­ший транш репарацій від росії. Я загадав таке бажання, і впев­нений, що саме так і буде. Тоді й відсвяткую по повній програ­мі за усі роки.

— Де вас застала війна?

— Був удома зі своєю дівчи­ною. У мене шість котів — два мої і чотири батьків моєї коха­ної. Вирішив насамперед ви­везти усю цю «живність» і ро­дину на дачу, у Черкаську область. Сам вивозив людей з Києва у напрямку західно­го кордону. На моїй дачі, а це стара бабусина хата, яку я пе­ребудував, біля міста Жашко­ва, був перевалочний пункт. У якийсь момент там жили 20 осіб, 8 котів і собака. Дех­то приїжджав і наступного дня їхав далі, у декого були про­блеми з бензином, тож до­водилося шукати і допомага­ти. Потім пішов у військкомат, просився у Тероборону. Але мене не взяли. Хотів бути ко­рисним, почав возити япон­ських і британських журна­лістів у міста після деокупації — Ірпінь, Бучу.

Дякував їм за висвітлення того кровопролит­тя, яке росіяни вчинили в Укра­їні. А потім зрозумів, що усю свою злість до рашизму тре­ба сублімувати в якусь твор­чість. У мене з’явилася ідея створення вистави, яка б мак­симально принижувала росіян. І це обов’язково мала бути ко­медія, бо драм у нашому житті і так вистачає. Ми з Ігорем Біли­цем створили виставу «До по­бачення, раша», але ми всі її називаємо «Па, раша». Ми ви­пустили прем’єру, коли у За­поріжжі розстріляли колону мирних жителів поблизу блок­поста.

— То ви виступили як ре­жисер у цій виставі?

— Моя ідея. Ми з Ігорем Бі­лицем не тільки разом писали сценарій, а також ставили цю виставу разом. З кожної цієї вистави ми віддаємо 20 відсо­тків заробітку на потреби ЗСУ. Це щомісяця від 5 до 7 тисяч гривень, усе залежить від про­дажу квитків.

— В якому театрі йде ця вистава?

— Це була наша перша прак­тика, я зібрав акторів і кажу: «Друзі, нам треба наш колектив якось назвати». Наше творче об’єднання ми назвали «Сра­ка-мотика». Це — наш україн­ський матюк. Моя бабуся ко­лись, кажучи ці слова, мала на увазі «будь-що». У нас навіть перед виставою є таке оголо­шення, мовляв, якщо ви люди дуже глибоко інтелігентні, не рекомендуємо вам цю виставу до перегляду. Якось на виста­ву прийшов мій товариш, а він глибоко віруюча людина. Кажу: «Тобі, Денисе, мабуть, не дуже затишно було дивитися цю ви­ставу», на що він відповів: «Так це ж про русню!». І я зрозумів: правильним шляхом ідемо.

— Не можу не запита­ти про вашу кохану Джулі, про яку ви мені розповідали кілька років тому.

— Так, ми і досі разом. З ро­ками наше кохання тільки зміц­ніло, хоча ми і досі не узако­нили стосунків. Але для нас це не є перешкодою. Ми кохаємо одне одного. На жаль, зараз ми розлучені величезною від­станню, Я її відправив у США, де вона працює (Джулі — ви­сококваліфікований гример. — Г. Я.) і допомагає звідти ЗСУ.

Дивіться серіал Дільний з ДВРЗ 3 сезон з вівторка по четвер о 20:00 на каналі ICTV2. Усі серії та новини про проєкт шукайте на нашому сайті Серіали ICTV.

Джерело: Високий замок