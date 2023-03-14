Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 1 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 1 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! Легендарні напарники Бондар та Дзюба повертаються до роботи! Бондар вже готується до переведення в центр, як раптом йому наостанок доручають закрити справу про вбивство двох чоловіків, які полюбляли добре погуляти на рейв-вечірках та приносити проблеми оточуючим. В той самий час, Дзюба розшукує банду виробників “пальоної” горілки. Як капітан Бондар впорається з останньою справою на ДВРЗ та як переведення напарника вплинуло на Дзюбу? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 1 серія.

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