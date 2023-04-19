Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 23 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 23 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! На колишню кохану Бондаря Олександру в під’їзді нападають місцеві наркомани. На щастя за неї заступився її сусід. Виявилось, що ці наркомани – це колишні спортсмени, які стали на слизьку доріжку. Сусід висипає пакетик з наркотиками на очах у двох залежних. Вони відправляються на пошуки грошей на нову дозу наркотиків.

Чи готові вони вчинити вбивство? Чи звернеться Олександра за допомогою до Бондаря? Дивіться зараз у серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 23 серія.

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