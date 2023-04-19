Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
43:34
43:20
43:22
43:52
43:21
43:23
42:52
43:16

Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 23 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 23 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! На колишню кохану Бондаря Олександру в під’їзді нападають місцеві наркомани. На щастя за неї заступився її сусід. Виявилось, що ці наркомани – це колишні спортсмени, які стали на слизьку доріжку. Сусід висипає пакетик з наркотиками на очах у двох залежних. Вони відправляються на пошуки грошей на нову дозу наркотиків.

Чи готові вони вчинити вбивство? Чи звернеться Олександра за допомогою до Бондаря? Дивіться зараз у серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 23 серія.

Дивіться онлайн: Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 22 серія

Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ