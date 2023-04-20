Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 24 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 24 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! Чоловік прийшов з другом в бар, щоб попросити фінансової допомоги. В нього хвора дружина, він взяв кредит, ще й доньку відраховують з університету. Йому терміново потрібні гроші. Друг каже, що щось придумає, випиває стакан горілки і сідає за кермо. По дорозі додому вони збивають на пішоходному переході людину. Чоловік, якому потрібні були гроші – бере вину на себе для того, щоб отримати гроші.

Чи покарають справжнього винуватця? Дивіться зараз у серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 24 серія.

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