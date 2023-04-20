Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 24 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Мужчина пришел с другом в бар, чтобы попросить финансовую помощь.У него больная жена, он взял кредит, еще и дочь отчисляют из университета.Ему срочно нужны деньги.Друг говорит, что что-нибудь придумает, выпивает стакан водки и садится за руль.По дороге домой они сбивают пешехода.Мужчина, которому нужны были деньги – берет вину на себя для того, чтобы получить деньги.
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