Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 24 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 24 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Мужчина пришел с другом в бар, чтобы попросить финансовую помощь. У него больная жена, он взял кредит, еще и дочь отчисляют из университета. Ему срочно нужны деньги. Друг говорит, что что-нибудь придумает, выпивает стакан водки и садится за руль. По дороге домой они сбивают пешехода. Мужчина, которому нужны были деньги – берет вину на себя для того, чтобы получить деньги.

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