Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 19 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 19 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Мужчина приходит в себя в неизвестной квартире. Рядом с ним лежит нож, а в соседней комнате – лежит тело владельца квартиры. Как это произошло? Действительно ли этот мужчина виноват, или его подставили? Тем временем Бондарь лежит в больнице. Марина, девушка Вадика, хочет дать показания относительно инцидента, из-за которого Бондарь оказался в больнице.

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