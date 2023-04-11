Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 19 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Мужчина приходит в себя в неизвестной квартире.Рядом с ним лежит нож, а в соседней комнате – лежит тело владельца квартиры.Как это произошло?Действительно ли этот мужчина виноват, или его подставили?Тем временем Бондарь лежит в больнице.Марина, девушка Вадика, хочет дать показания относительно инцидента, из-за которого Бондарь оказался в больнице.
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