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Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 18 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 18 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Бондарь и Дзюба расследуют новое преступление — неизвестные на автомобиле сбили девушку и оставили в парке умирать! По ходу расследования Бондарь находит подозреваемых, но они убиты из огнестрельного оружия. Кто совершил это преступление? Под подозрением — парень девушки, мотив у которого — месть за любимую! Кто на самом деле виноват узнают Бондарь и Дзюба! Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 18 серия.

Смотрите онлайн: Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 17 серия

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