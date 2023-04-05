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Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 17 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 17 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Участковый Бондарь продолжает свое расследование! Тем временем Дзюба решает помочь Бондарю и пытается достать информацию об убитом капитане Уварове.

В ходе расследования Бондар приходит в гости к слесарю Василию, который предлагает ему выпить водки. Внезапно слесарю становится плохо! Оказывается кто-то подсыпал яд в бутылку с алкогольным напитком! Кто это мог быть? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 17 серия.

Смотрите онлайн: Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 16 серия

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