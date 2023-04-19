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Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 23 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 23 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! На бывшую возлюбленную Бондаря Александру в подъезде нападают местные наркоманы. К счастью за нее вступился сосед. Оказалось, что эти наркоманы – это бывшие спортсмены, вставшие на скользкую дорожку. Сосед высыпает пакетик с наркотиками на виду у двух зависимых. Они отправляются на поиски денег для новой дозы наркотиков.

Готовы ли они совершить убийство? Обратится ли Александра за помощью к Бондарю? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 23 серия.

Смотрите онлайн: Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 22 серия

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