Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 23 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! На бывшую возлюбленную Бондаря Александру в подъезде нападают местные наркоманы.К счастью за нее вступился сосед.Оказалось, что эти наркоманы – это бывшие спортсмены, вставшие на скользкую дорожку.Сосед высыпает пакетик с наркотиками на виду у двух зависимых.Они отправляются на поиски денег для новой дозы наркотиков.
Готовы ли они совершить убийство?Обратится ли Александра за помощью к Бондарю? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 23 серия.