Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 17 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV!Дільничний Бондар продовжує своє розслідування!Тим часом Дзюба вирішує допомогти Бондару та намагається дістати інформацію про вбитого капітана Уварова.
У ході розслідування Бондар приходить у гості до слюсаря Василя, який пропонує йому випити горілки.Раптом слюсарю стає погано!Виявилося, що хтось підсипав отруту в пляшку з алкогольним напоєм!Хто це міг бути?Дивіться зараз у серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 17 серія.