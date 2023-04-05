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Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 17 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 17 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! Дільничний Бондар продовжує своє розслідування! Тим часом Дзюба вирішує допомогти Бондару та намагається дістати інформацію про вбитого капітана Уварова.

У ході розслідування Бондар приходить у гості до слюсаря Василя, який пропонує йому випити горілки. Раптом слюсарю стає погано! Виявилося, що хтось підсипав отруту в пляшку з алкогольним напоєм! Хто це міг бути? Дивіться зараз у серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 17 серія.

Дивіться онлайн: Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 16 серія

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