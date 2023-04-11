Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 19 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 19 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! Чоловік приходить до тями в невідомій квартирі. Поруч з ним лежить ніж, а в сусідній кімнаті – лежить тіло власника квартири. Як це сталося? Чи дійсно цей чоловік винен, чи його підставили? Тим часом Бондарь лежить у лікарні. Марина, дівчина Вадіка, хоче дати свідчення, щодо інциденту, через який Бондар опинився у лікарні.

Чи знайдуть Бондар і Дзюба справжнього вибивцю? Дивіться зараз у серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 19 серія.

Дивіться онлайн: Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 18 серія