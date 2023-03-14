Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 1 серия

Сериал Участковый ДВРЗ 3 сезон 1 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Легендарные напарники Бондарь и Дзюба возвращаются к работе! Бондарь уже готовится к переводу в центр, как вдруг ему напоследок поручают закрыть дело об убийстве двух мужчин, которые любили хорошо погулять на рейв-вечеринках и приносить проблемы окружающим. В то же время Дзюба разыскивает банду производителей «паленой» водки. Как капитан Бондарь справится с последним делом на ДВРЗ и как перевод напарника повлиял на Дзюбу? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 1 серия.

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