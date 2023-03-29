”В мене не було такого: я буду захищати Київ і тільки Київ. Ні, я захищаю свою землю”: актор Олег Іваниця про службу на Сході України

Український актор, сценарист, екс учасник “Дизель Шоу” та виконавець ролі головного антагоніста в 3 сезоні серіалу “Дільничний з ДВРЗ” Олег Іваниця нині боронить рідну землю на сході країни та має позивний “Дієз”.

“Зараз знаходжусь на Сході. У нашого підрозділу такий режим: виходимо на “нуль”, якийсь час знаходимось там, потім нас міняють, щоб ми могли відновитися. Саме зараз я на такому відновленні, тому маю можливість спілкуватися. Триває воно по-різному: можуть викликати на наступний день, а можуть три-п’ять днів дати на перепочинок“, – розповідає Олег Іваниця.

Актор відновив свій військовий квиток ще 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну і зізнається, що не жаліє про рішення вступити до лав ЗСУ: “Пам’ятаю, в січні зустрічався з товаришем, і його першим питанням було: “Ну, і які в тебе плани на війну?” Я сказав: “Сподіваюсь, що не трухану й піду воювати”. Слава Богу, не труханув…”.

Олег Іваниця пригадує, як починалася служба в ЗСУ: “З військкомату нас відвезли на пункт збору, видали зброю і поставили завдання: ось ваша вулиця, ви її патрулюєте. Потім перевели на нашу постійну точку, де був блокпост і бойова позиція – на випадок, якщо кацапи туди прорвуться. Паралельно з патрулюванням у нас була військова підготовка, тренувальні й бойові виходи”.

На той момент актор навіть не думав, що його військова “карʼєра” сягне аж на схід:

“Була задача тримати порядок у столиці. Коли орки відступили, нас закинули спочатку на північ, а звідти вже на схід. В мене не було такого: я буду захищати Київ і тільки Київ. Ні, я захищаю свою землю”.

Олег зізнався, що досить швидко адаптувався до нових умов життя, а хвилювався перших пів дня, коли зрозумів як це, коли десь над тобою свистить куля. Також актор поділився спогадами першої ночі: “Перша ніч виявилася складною. Напевно, противник побачив, що відбулася ротація, тому нас активно валили і намагалися підійти ближче. А потім ти призвичаюєшся: обстріл – падаєш, підбираються ближче – відповідаєш. Це стає рутиною. Насправді вона трохи деструктивна, бо звикаєш, починаєш нехтувати безпекою… Але намагаєшся не втрачати пильність і пам’ятати, що навіть випадкова куля може бути вирішальною”.

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