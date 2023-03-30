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ICTV / Серіали ICTV / Олег Іваниця розповів, чому одружився під час війни / 30.03.2023 14:30
30.03.2023 14:30
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Олег Іваниця розповів, чому одружився під час війни

Олег Іваниця розповів, чому одружився під час війни

Відомий український актор та сценарист, зірка серіалу “Дільничний з ДВРЗ-3” Олег Іваниця, який захищає рідну землю з 24 лютого у складі ЗСУ і цієї миті перебуває на Сході, одружився під час війни і розповів, чому вирішив піти на такий серйозний крок саме зараз.

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Під час війни в мене відновилися стосунки, які на певний час припинялися. І в якийсь момент дуже захотілося, щоб у цих стосунках все було по-справжньому. Тому в одне з моїх звільнень ми одружилися. І я ні секунди про це не пошкодував. Звісно, весілля не було – відсвяткували втрьох: ми і мама”, – ділиться подробицями радісної події Олег Іваниця.

Також актор розповів про свої стосунки з донькою. Спілкування з нею було досить непростим після розлучення з першою дружиною, проте зараз все налагодилось.

“Так, ми зараз спілкуємось, і я від цього щасливий. Ось скоро дитя мені перешле сюди газові балони, бо з ними тут трохи проблематично”, – каже Олег.

Нагадаємо, Олег Іваниця розлучився з дружиною в 2019 році після 17 років шлюбу. Є двоє дітей – донька Ольга та син Остап.

Дивіться нові серії улюбленого народного детективу з вівторка по четвер о 20:00 на телеканалі ICTV2! Більше новин про серіал «Дільничний з ДВРЗ», а також усі серії шукайте на нашому сайті Серіали ICTV.

Теги: Дільничний з ДВРЗ 3, Олег Іваниця
30.03.2023 14:30

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