Рекомендация от сердца: Вячеслав Довженко рассказал о фильмах, которые поразили его

Популярный украинский актер и исполнитель главной роли в сериале «Участковый с ДВРЗ» Вячеслав Довженко поделился с журналистами ICTV рекомендациями фильмов, которые заняли особое место в его сердце.

Отец (2020)

Вячеслав Довженко рассказал, что этот фильм очень сильно потряс его и до сих пор отзывается в его душе. Сюжет картины повествует о престарелом англичанине Энтони (Энтони Хопкинс), который страдает деменцией, но сам об этом не догадывается. Картина раскрывает перед зрителем весь кошмар этого непростого заболевания, рассказывает как человек, страдающий им, постепенно теряет связь с реальностью. Повествование ведется от лица главного героя, который убежден в том, что с ним все в порядке, а все вокруг пытаются его обмануть. Гениальная актерская игра Хопкинса принесла ему за роль в этом фильме статуэтку Оскар.

Плохие дороги (2020)

Еще одна рекомендация от Вячеслава Доженко — фильм украинской режисерки Наталки Ворожбит. Его сценарий был создан авторкой на основе реальных документальных историй, произошедших на Востоке Украины. Собирала она эти истории во время своей работы над фильмом «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, который уже успел собрать свою благодарную аудиторию, как в Украине, так и за ее пределами. Сюжет фильма состоит из пяти новелл, в которых рассказывается о пяти разных судьбах по две стороны от линии разграничения.

Домой (2019)

Довженко также посоветовал еще один украинский фильм — картину 27-летнего режиссера Наримана Алиева «Домой». Это непростой фильм о трагедии крымских татар, который завоевал Гран-при Международного Одесского кинофестиваля. В центре сюжета отец и его младший сын, которые везут на родину в Крым погибшего в ходе АТО старшего сына семейства. Младший не желает полностью подчиняться воле отца, а тот утомленный жесткостью судьбы, едва ли может выносить все новые ее удары.

Мои мысли тихие (2019)

Еще один украинский фильм, который, по словам Довженко, не оставил его равнодушным. Картина «Мои мысли тихие» в год выхода была представлена на нескольких международных фестивалях в разных странах мира. В центре ее сюжета история матери и взрослого сына, которого приглашают на работу в Канаду. Мать не очень хочет, чтобы сын бросал ее и перебирался за океан, а тот просто не видит для себя другого выхода, так как дома ему сопутствуют только неудачи.

Смотрите сериал «участковый с ДВРЗ» вместе с Вячеславом Довженко в роли Сергея Бондаря с понедельника по четверг в 21:30 на телеканале ICTV и на нашем сайте serial.ictv.ua.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.