Рекомендація від серця: В’ячеслав Довженко розказав про фільми, що вразили його

Популярний український актор і виконавець головної ролі в серіалі «Дільничний з ДВРЗ» В’ячеслав Довженко поділився з журналістами ICTV рекомендаціями фільмів, які посіли особливе місце в його серці.

Батько (2020)

В’ячеслав Довженко розповів, що цей фільм дуже сильно вразив його і досі відгукується в його душі. Сюжет картини розповідає про літнього англійця Ентоні (Ентоні Хопкінс), що страждає на деменцію, але сам про це не здогадується. Картина розкриває перед глядачем весь кошмар цього непростого захворювання, розповідає як людина, що страждає ним, поступово втрачає зв’язок із реальністю. Оповідання ведеться від імені головного героя, який переконаний в тому, що з ним все в порядку, а всі навколо намагаються його обдурити. Геніальна акторська гра Хопкінса принесла йому за роль в цьому фільмі статуетку Оскар.

Погані дороги (2020)

Ще одна рекомендація від В’ячеслава Довженка – фільм української режисерки Наталки Ворожбит. Його сценарій був створений авторкою на основі реальних документальних історій, що відбувалися на Сході України. Збирала вона ці історії під час своєї роботи над фільмом «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва, що вже встиг зібрати свою вдячну аудиторію і в Україні, і за її межами. Сюжет фільму складається з п’яти новел, в яких розповідається про п’ять різних доль по дві сторони від лінії розмежування на Донбасі.

Додому (2019)

Довженко також порадив ще один український фільм – картину 27-річного режисера Нарімана Алієва «Додому». Це непростий фільм про трагедію кримських татар, який завоював Гран-прі Міжнародного Одеського кінофестивалю. У центрі сюжету батько і його молодший син, які везуть на батьківщину в Крим старшого сина сімейства, який загинув під час АТО. Молодший не бажає повністю підкорятися волі батька, а той стомлений жорсткістю долі, ледве виносить все нові її удари.

Мої думки тихі (2019)

Ще один український фільм, який не залишив байдужим Довженка. Картина «Мої думки тихі» в рік виходу була представлена ​​на декількох міжнародних фестивалях в різних країнах світу. У центрі її сюжету історія матері і дорослого сина, якого запрошують на роботу в Канаду. Мати не дуже хоче, щоб син кидав її і перебирався за океан, а той просто не бачить для себе іншого виходу, так як вдома його супроводжують тільки невдачі.б

Дивіться серіал «Дільничний з ДВРЗ» разом з В’ячеславом Довженко в ролі Сергія Бондаря з понеділка по четвер о 21:30 на телеканалі ICTV і на нашому сайті serial.ictv.ua.

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