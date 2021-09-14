Мафіозі, дільничні і погоні: що покажуть у серіалі ICTV

Сьогодні, 14 вересня, на телеканалі ICTV стартує показ другого сезону іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ» з В’ячеславом Довженко в головній ролі.

Капітан Сергій Бондар готується до повернення в столичне відділення. Відбувши своє «покарання» у районі ДВРЗ, герой нарешті радий взятися за серйозні справи, а не стерегти район від недобросовісних паліїв, рятувати кошенят з дерев та ганятися за місцевою шпаною. Проте, перш за все, Сергій планує відсвяткувати подію зі своїм добрим напарником дільничним Петром Дзюбою. Та прощальна вечірка усе переверне з ніг на голову і переведення на омріяну роботу знову відкладеться.

У Бондаря було насичене життя в першому сезоні – невдале весілля, кілька дівчат, службовий роман… Та у другому буде значно драматичніше. Сценаристи гарно постаралися, тому глядачам буде за чим спостерігати. В житті Бондаря з’явиться батько і це розкриє його по-новому. Неочікувано на Бондаря можна буде подивитися не тільки як на супергероя, а й як на дитину

– розповідає про свого персонажа В’ячеслав Довженко.

Насиченим серіал буде й на динамічні пригоди: погоні на трамваї, справи з мафіозі, перестрілки з бандитами і пошуки таємної контрабанди розбурхають спокійне життя спального району ДВРЗ.

Серіал «Дільничний з ДВРЗ» виходитиме на ICTV з вівторка по четвер о 21:30 по дві серії на день. Всього покажуть 24 серії.

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