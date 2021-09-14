Мафиози, участковые и погони: что покажут в сериале ICTV

Сегодня, 14 сентября, на телеканале ICTV стартует показ второго сезона иронического детектива «Участковый с ДВРЗ» с Вячеславом Довженко в главной роли.

Капитан Сергей Бондарь готовится к возвращению в столичное отделение. Отбыв свое «наказание» в районе ДВРЗ, герой наконец рад взяться за серьезные дела, а не охранять район от недобросовестных поджигателей, спасать котят с деревьев и гоняться за местной шпаной. Однако, прежде всего, Сергей планирует отпраздновать событие со своим хорошим напарником участковым Петром Дзюбой. Но прощальная вечеринка все перевернет с ног на голову и перевод на желанную работу снова отложится.

В Бондаря была насыщенная жизнь в первом сезоне – неудачная свадьба, несколько девушек, служебный роман… Но во втором будет значительно драматичнее. Сценаристы хорошо постарались, поэтому зрителям будет за чем наблюдать. В жизни Бондаря появится отец и это раскроет его по-новому. Неожиданно на Бондаря можно будет посмотреть не только как на супергероя, но и как на ребенка

­­– рассказывает о своем персонаже Вячеслав Довженко.

Насыщенным сериал будет и на динамические приключения: погони на трамвае, дела с мафиози, перестрелки с бандитами и поиски тайной контрабанды взбудоражат спокойную жизнь спального района ДВРЗ.

Сериал «Участковый с ДВРЗ» будет выходить на ICTV со вторника по четверг в 21:30 по две серии в день. Всего покажут 24 серии.

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