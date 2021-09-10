«Участковый с ДВРЗ»: кто из звезд играет в сериале

Во вторник, 14 сентября, на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона украиноязычного детектива «Участковый с ДВРЗ». К патрулированию района вернутся Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко, а к ним присоединятся новый актеры.

Второй сезон детектива о жизни в удаленном столичном районе неожиданно станет семейным, поскольку в жизни героев появятся новые родственники. К Грачу (Роман Мацюта), криминальному авторитету района ДВРЗ, из Лондона вернётся дочь Вера, Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) встретится со своим отцом и, возможно, наконец-то найдет ту единственную, которую искал весь первый сезон. Найдет свою любовь и участковый района Петро Дзюба – в новом сезоне у него появится сразу две девушки, выбор между которыми для неопытного героя-любовника сделать будет сложно. Новых персонажей будут играть известные украинские актеры и блогеры.

Алеся Романова – дерзкая Вера

Звезда фильма «Віддана» сыграет старшую дочь криминального авторитета Грача. Вера – эффектная блондинка с сильным характером. Раньше она жила заграницей, и после долгих лет путешествий, вернулась из Европы домой. Чтобы занять дочку делом, Грач открыл для нее салон красоты. Теперь девушка руководит на новом месте и заглядывается на участкового района Бондаря.

“Моя Вера – дерзкая и яркая, как и должно быть, когда твой папа – главарь банды на столичном районе ДВРЗ. Она легко может ранить окружающих людей, прям как и я. Особенно, если они нежные, ранимые, тепличные и не подготовленные к жизни”

– с улыбкой рассказывает Алеся.

Анастасия Цымбалару – нежная Саша

Полную противоположность эпатажной Веры сыграет актриса Анастасия Цымбалару. Анастасия – молодая актриса и блогер, а с недавних пор жена Григория Бокланова, звезды сериала «Спіймати Кайдаша». В сериале ICTV Настя сыграет новую девушку Сергея Бондаря. Ее героиня Саша – обонятельная и отзывчивая девушка, перед которой не смог устоять участковый. Она работает в салоне красоты Веры, поэтому отношения с Бондарем могут стать для нее поводом для раздора с начальницей.

Владимир Ямненко – Бондарь-старший

Украинский актер, кинорежиссер и сценарист станет отцом героя Вячеслава Довженко. Оказывается, у Бондаря не такая простая семья. Его отец долго отсутствовал в его жизни, отбывая срок в тюрьме за преступление. Сможет ли герой-полицейский найти общий язык со своим отцом, станет известно с 14 сентября на телеканале ICTV.

Не пропустите премьеру иронического детектива «Участковый с ДВРЗ» во вторник, 14 сентября, в 21:30 на телеканале ICTV.

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