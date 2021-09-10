«Дільничний з ДВРЗ»: хто із зірок грає в серіалі

У вівторок, 14 вересня, на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону україномовного детективу «Дільничний з ДВРЗ». До патрулювання району повернуться В’ячеслав Довженко і Віталій Іванченко, а до них приєднаються нові актори.

Другий сезон детектива про життя у віддаленому столичному районі несподівано стане сімейним, оскільки в житті героїв з’являться нові родичі. До Грача (Роман Мацюта), кримінального авторитета району ДВРЗ, з Лондона повернеться дочка Віра, Сергій Бондар (В’ячеслав Довженко) зустрінеться зі своїм батьком і, можливо, нарешті знайде ту єдину, яку шукав весь перший сезон. Чи знайде свою любов і дільничний району Петро Дзюба ­– в новому сезоні у нього з’явиться відразу дві дівчини, вибір між якими для недосвідченого героя-коханця зробити буде складно. Нових персонажів гратимуть відомі українські актори та блогери.

Олеся Романова ­– зухвала Віра

Зірка фільму «Віддана» зіграє старшу дочку кримінального авторитета Грача. Віра – ефектна блондинка з сильним характером. Раніше вона жила за кордоном, і після довгих років подорожей повернулася з Європи додому. Щоб зайняти доньку справою, Грач відкрив для неї салон краси. Тепер дівчина керує на новому місці і задивляється на дільничного району Бондаря.

«Моя Віра – зухвала і яскрава, як і повинно бути, коли твій тато – ватажок банди на столичному районі ДВРЗ. Вона легко може поранити людей довкола, прям як і я. Особливо, якщо вони ніжні, ранимі, тепличні і не підготовлені до життя»

– з усмішкою розповідає Олеся.

Анастасія Цимбалару – ніжна Саша

Повну протилежність епатажної Віри зіграє актриса Анастасія Цимбалару. Анастасія – молода актриса і блогерка, а віднедавна дружина Григорія Бокланова, зірки серіалу «Спіймати Кайдаша». У серіалі ICTV Настя зіграє нову дівчину Сергія Бондаря. Її героїня Саша – добра і чуйна дівчина, перед якою не зміг встояти дільничний. Вона працює в салоні краси Віри, тому відносини з Бондарем можуть стати для неї приводом для неприязні з начальницею.

Володимир Ямненко – Бондар-старший

Український актор, кінорежисер і сценарист стане батьком героя В’ячеслава Довженко. Виявляється, у Бондаря не така проста сім’я. Його батько довго був відсутній у його житті, відбуваючи термін у в’язниці за злочин. Чи зможе герой-поліцейський знайти спільну мову зі своїм батьком, стане відомо з 14 вересня на телеканалі ICTV.

Не пропустіть прем’єру іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ» у вівторок, 14 вересня, о 21:30 на телеканалі ICTV.

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