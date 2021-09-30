Вячеслав Довженко о детях, бывшей жене и кофе с поклонницами (ВИДЕО)

Популярный украинский актер театра и кино и звезда телесериала «Участковый с ДВРЗ» Вячеслав Довженко поучаствовал в съемках нового проекта ICTV, в рамках которого ответил на самые популярные запросы пользователей Google о себе.

30 сентября на YouYube-канале «Серіали ICTV» вышло новое видео, в котором снялся исполнитель главной роли в популярном ироничном детективе телеканала ICTV Вячеслав Довженко. Съемки проходили в Театре на Подоле в Киеве, где служит герой видео. В ходе съемок актер познакомился с запросами Google о себе и ответил на многие интересующие пользователей сети вопросы.

Организаторы съемок предложили Вячеславу пофантазировать, как бы выглядели постеры голливудских фильмов с ним в главной роли. Задачей актера было угадать названия оригинальных фильмов, постеры которых использовались в игре.

После небольшой игровой разминки Довженко стал отвечать на запросы пользователей о нем в поисковых сетях. Артист рассказал, что по прежнему служит в театре, правда уже не в том объеме, что раньше, все больше времени уделяя кино и телевидению.

Следующим популярным запросом стал вопрос о жене. Вячеслав отметил, что, вероятно, пользователи интересуются его бывшей женой Ксенией Баша, с которой они расстались еще в 2018 году (были в браке 17 лет). Артист объяснил, что сейчас он все также холост, а также рассказал об отношениях с фанатками. По его словам, ему действительно часто пишут поклонницы, но редко кто приглашает «попить кофе». Да и сам актер отмечает, что времени на такие свидания у него совсем нет.

Следующим запросом Google о актере — были дети. Их у Вячеслава двое. Старшему Ивану уже 18 лет. Не так давно он поступил на первый курс Театрального университета им. Карпенко-Карого и собирается продолжить династию своих родителей. Младшему Василию — 12 лет. По словам артиста, он уже пишет стихи, сочиняет песни, рисует, старается развиваться всесторонне и интересуется всем на свете.

Смотрите полное видео, где Вячеслав Довженко отвечает на гугл-запросы о себе на YouTube-канале «Серіали ICTV»:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.