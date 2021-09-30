В’ячеслав Довженко про дітей, колишню дружину і каву з прихильницями (ВІДЕО)

Популярний український актор театру і кіно і зірка телесеріалу «Дільничний з ДВРЗ» В’ячеслав Довженко взяв участь в зйомках нового проекту ICTV, в рамках якого відповів на найпопулярніші запити користувачів Google про себе.

30 вересня на YouYube-каналі «Cеріали ICTV» вийшло нове відео, в якому знявся виконавець головної ролі у популярному іронічному детективі телеканалу ICTV В’ячеслав Довженко. Зйомки проходили в Театрі на Подолі в Києві, де служить герой відео. В ході зйомок актор познайомився з запитами Google про себе і відповів на питання, що цікавлять багатьох користувачів мережі.

Організатори зйомок запропонували В’ячеславу пофантазувати, як би виглядали постери голлівудських фільмів з ним в головній ролі. Завданням актора було вгадати назви оригінальних фільмів, постери яких використовувалися в грі.

Після невеликої ігрової розминки Довженко почав відповідати на запити користувачів пошукових мереж про нього. Артист розповів, що як і раніше служить в театрі, правда вже не в тому обсязі, що раніше, все більше часу приділяючи кіно і телебаченню.

Наступним найпопулярнішим запитом стало питання про дружину. В’ячеслав зазначив, що, ймовірно, користувачі цікавляться його колишньою дружиною Ксенією Баша, з якої вони розлучилися ще в 2018 році (були в шлюбі 17 років). Артист пояснив, що зараз він все також не одружений, а також розповів про відносини з фанатками. За його словами, йому і справді часто пишуть прихильниці, але рідко хто запрошує «попити кави». Та й сам актор зазначає, що часу на такі побачення у нього немає.

Наступним запитом Google про актора – були діти. Їх у В’ячеслава двоє. Старшому Івану вже 18 років. Не так давно він вступив на перший курс Театрального університету ім. Карпенко-Карого та збирається продовжити династію своїх батьків. Молодшому Василю – 12 років. За словами артиста, він уже пише вірші, складає пісні, малює, намагається розвиватися всебічно і цікавиться всім на світі.

Дивіться повне відео, де В’ячеслав Довженко відповідає на гугл-запити про себе на YouTube-каналі «Серіали ICTV»:

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